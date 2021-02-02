В ММДМ споют "Золотые хиты Сан-Ремо"

В ММДМ споют "Золотые хиты Сан-Ремо"
Фото: пресс-служба
Программа лучших песен победителей знаменитого фестиваля создана специально для концерта в Москве

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки в рамках музыкального фестиваля "Бис!", приуроченного к 20-летию Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" 7 февраля состоится концерт "Золотые хиты Сан-Ремо".

Мегахиты звезд знаменитого фестиваля в Италии – Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Рикки и Повери, Андреа Бочеллии Эроса Рамаццоти прозвучат в исполнении итальянских певцов, финалистов телешоу "Голос" и симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".

Этот проект оркестра по праву можно назвать "Любимые итальянские песни". Программа лучших хитов победителей фестиваля в Сан-Ремо создана специально для концерта в Москве.

Фото: пресс-служба

Солисты: оркестр "Русская филармония", Энрико Колонна – вокал (Италия), ФабиоМассано – вокал (Италия), Лилия Вельтман – вокал, Маргарита Позоян – вокал, Марианна Савон – вокал, Андрей Билль – вокал, Эдвард Хачарян – вокал.

Большинство этих хитов появились в 1980-е, когда советские зрители с нетерпением ожидали единственную телепередачу с иностранной поп-музыкой "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". Некоторые меломаны даже записывали эти песни с телевизора на магнитофон для своей коллекции.

Итальянская поп-музыка и со временем не потеряла своей популярности. Когда оркестр первый раз представил программу "Золотые хиты Сан-Ремо" в Кремлевском дворце, тысячи зрителей разного возраста танцевали и пели вместе с артистами. 

Насладитесь мелодиями солнечной Италии на концерте оркестра "Русская филармония".

Адрес Московского Международного дома музыки: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+

Подробности – https://orchestra.ru/concert/zolotie-hiti-san-remo-070221

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99 и на сайте.

Полина ДОРОЖКИНА

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