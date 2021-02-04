В спектакле артисты играют на музыкальных инструментах и поют вживую

"Задняя часть слона" – иронический взгляд на современную жизнь с узнаваемыми реалиями, попытка в карикатурном виде представить "героев нашего времени": бюрократов, взяточников и коррупционеров.

Главный герой пьесы – неудачливый немолодой актер, играющий не Гамлета, не Бориса Годунова, не дядю Ваню, а… заднюю часть слона в провинциальном ТЮЗе. Его жена собирается эмигрировать в Израиль. И хотя его эта идея не вдохновляет, он готов покинуть родину в поисках какого-то нового шанса. Однажды к нему приходят "вежливые люди" и делают заманчивое предложение: в интересах госбезопасности артист начинает работать "под прикрытием", изображая беглого губернатора-коррупционера.

Сюжет, при всей своей фантасмагоричности, тем не менее не больше абсурден, чем новости, которые сообщают по центральным каналам ТВ. Остроумные диалоги раскрывают характеры персонажей-масок с говорящими фамилиями: Прошманзон, Харюгин, Чморилов, Готовая… В постановке есть все: и "понедельник", с которого начинается жизнь главного героя, и чеховский мотив ускользнувшего "неба в алмазах".

"Школа современной пьесы" не в первый раз обращается к жанру политической сатиры. В ШСП считают, что театр не должен бояться высказываться на злободневные темы, а зритель узнавать темы, о которых он читает в газетах и интернете, смотрит программы по телевидению и обсуждает с друзьями.

Конечно, злободневность сиюминутна. Сегодня нас развлекают одни, а завтра другие политические ситуации. Но мы точно знаем: какие бы конкретные реалии не предъявляла нам жизнь, ее генеральная линия, увы, в ближайшее время вряд ли поменяется. И нам придется реагировать на нетленную тему "власти и народа" при помощи самых разнообразных форматов: от самодеятельных уличных пикетов до профессиональных театральных фарсов. Именно его мы и предлагаем вашему вниманию.

Когда в ШСП прочли пьесу Андрея Райкина "Задняя часть слона", то решили: спектаклю быть. Исполнитель главной роли определился мгновенно – народный артист РФ Юрий Чернов, яркий комедийный актер с эстрадно-цирковым прошлым. Режиссер спектакля Грета Шушчевичуте предложила неожиданное решение для такой сложной пьесы. Форму буффонады она реализует через яркие музыкальные элементы (артисты поют в спектакле вживую, а также играют на музыкальных инструментах) и через гротескное визуальное решение – "говорящие", яркие, клоунские костюмы и утрированные декорации.

Грета Шушчевичуте, режиссер спектакля:"Признаюсь, сначала я очень испугалась этой пьесы. Нехорошо мне, литовке, ставить спектакль о том, как плоха российская власть. Но потом я увидела в ней другую тему: несчастного актера, жизнь которого не удалась со всех сторон. Он играет в спектакле "заднюю часть слона", жена хочет иммигрировать, и вдобавок он вынужден стать двойником губернатора. Этой работой я хочу заставить зрителя задаться вопросами о власти, искушении деньгами, лживости. Этих вопросов много и все они заданы не напрямую, а через забавную историю, которая приключилась с главным героем в исполнении замечательного Юрия Чернова".

Андрей Райкин, автор: "Тему пьесы я не придумывал, а взял две истории, которые происходили в реальной жизни, в разное время и с разными людьми и решил залить это в "один флакон". Первая история об артисте, который еще в советское время играл в Московском театре кукол одну из частей поролонового слона. Он принял решение уехать в Израиль и мгновенно стал изгоем общества, переживая все связанный с этим перипетии. Вторая история случилась с районным префектом, исчезнувшим из города вместе с деньгами, а через несколько лет обнаружившимся в Лондоне. Эти правдивые, одновременно печальные и смешные истории легли в основу пьесы. И получился спектакль, который, на мой взгляд, вскрывает две плоскости – тему артиста, маленького человека, далекого от политики и пытающегося собрать по частям собственную жизнь, и тему власти, денег, сегодняшней реальности, о которой, по сути, мы мало что знаем, поскольку видим все время только верхушку этого айсберга".

Премьера состоится 6 февраля в 19:00

Автор – Андрей Райкин

Режиссер – Грета Шушчевичуте

Помощник режиссера – Эльвира Тедеева

Художник – Варвара Тимофеева

Художник по свету – Павел Бабин

Балетмейстер – Светлана Кузянина

Музыкальный руководитель – Вера Николаева

В ролях: Юрий Чернов, Владимир Шульга, Ольга Гусилетова, Олег Царев, Алексей Гнилицкий, Джульетта Геринг, Мария Раевская, Максим Евсеев, Николай Голубев.

