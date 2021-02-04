Музыкальные шедевры будут исполнены на историческом органе

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 7 февраля в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет концерт российского органиста Федора Строганова "Великие органные токкаты". На вечере прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Шарля-Мари Видора, Ханса-Андре Штамма, Астора Пьяццоллы и самого Федора Строганова.

Токката – виртуозный и блестящий жанр, к которому обращались и продолжают обращаться композиторы самых разных эпох. Она изменялась на протяжении веков, приобретая все новые черты. Кульминационным пунктом ее развития и обобщением исторических тенденций стало творчество И.С. Баха.

На вечере 7 февраля прозвучат три произведения великого мастера, включая знаменитую Токкату и фугу ре минор, BWV 565, которая не нуждается в представлении. Романтический жанр будет представлен частью знаменитой органной Симфонии № 5 Ш.-М. Видора и "Токкатой" из "Готической сюиты" Леона Боэльмана – одного из самых исполняемых органных сочинений XIX столетия.

Выдающийся московский органист Федор Строганов собрал в одном концерте самые знаменитые органные токкаты XVII – XX веков от сочинения Дитриха Букстехуде, чье творчество оказало огромное влияние на европейскую музыку, в том числе на творчество И.С. Баха, до органных произведений наших дней. Гости концерта смогут услышать, как токката – важнейший жанр в истории органной музыки – менялась на протяжении трех столетий.

Музыкальные шедевры будут исполнены на историческом органе, построенном в 1898 году фабрикой Вильгельма Зауэра – крупнейшей органостроительной фирмой Германии. Уникальная акустика собора позволит в полной мере насладиться звучанием одного из немногих сохранившихся в России органов девятнадцатого века.

В программе:



Дитрих Букстехуде (1637 – 1707). Токката ре минор, BuxWV 155

Шарль-Мари Видор (1844 – 1937). Токката из органной Симфонии № 5

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Хоральная прелюдия Ichruf’ zudir, Herr Jesu Christ, BWV 639

Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Астор Пьяццолла (1921 – 1992). Oblivion

Федор Строганов (*1968). Токката (хроматическая)

Леон Боэльманн (1862 – 1897)

"Молитва" и "Токката" из "Готической сюиты"

Ханс-Андре Штамм (*1958). Toccatagaelica

Иоганн Себастьян Бах. Токката и фуга ре минор, BWV 565

Начало концерта – в 19:00.

Федор Строганов – выдающийся российский органист, клавесинист, композитор, преподаватель Московской консерватории, член Союза композиторов России. Окончил Московскую консерваторию (композиция, орган), стажировался в Парижской консерватории (классы М. Шапюи, О. Латри, П. Мефано, Ж. Гризе). Ведет обширную концертную деятельность, исполняя музыку композиторов разных эпох и собственные сочинения. Сотрудничает со всемирно известными коллективами, участник фестивалей в России и за рубежом, в том числе фестиваль Гайдна в Айзенштадте, Моцарта в Вюрцбурге, "ViredStrings" в Сан-Франциско и мн. др.

