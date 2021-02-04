Музыкальный спектакль соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр

Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ имени М. Горького 10 февраля представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве". Премьера обещает стать премьерой во всех смыслах: еще никто никогда не ставил спектакли о Москве.

"Идею спектакля о Москве мне рассказал композитор Александр Чайковский. И меня она сразу невероятно увлекла. Мы все живем в этом городе, любим его. Я в Москве не родился, а приехал молодым, чтобы поступать в консерваторию. И с тех пор я живу в этом замечательном городе и считаю его лучшим в мире. Вот примерно об этом и будет наш спектакль, полный удивительно теплого настроения, полный молодостью, любовью. Но в итоге это конечно потрясающий подарок от всех нас, кто спектакль создает, нашему замечательному городу", – признался музыкальный руководитель спектакля, народный артист СССР Юрий Башмет.

Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков отметил: "Наша дружба и партнерство с Фестивалем искусств Юрия Башмета длится не первый год. Так, год назад в рамках Фестиваля в Сочи мы показали премьеру спектакля "Некурортный роман", который в этом сезоне вошел в репертуар нашего театра. МХАТ продолжает экспериментировать с музыкальной темой, принимать у себя друзей и создавать совместно что-то новое. Музыку к спектаклю сочинил замечательный композитор, создавший десятки разных театральных, оперных и балетных постановок, – Александр Чайковский. И у нас с фестивалем на эту постановку большие планы".

Спектакль "Свидание в Москве" – это история любви. В первую очередь, история любви к городу. Героиня приезжает в Москву поступать в институт и попадает в круговорот событий: оставшись без телефона, без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девушка тем не менее успешно проходит вступительный экзамен, знакомится с мегаполисом и встречает любовь.

Авторы спектакля решили посмотреть на Москву немного сверху: где много неба, где есть солнце. И откуда наши проблемы и суета кажутся мелкими. А путешествие по крышам города становится абсолютно реальным.

"Мне было очень увлекательно писать музыку для спектакля – музыку во многом легкую, веселую и, одновременно, очень искреннюю. О нас, о моем любимом городе. Музыку для всех нас, вне зависимости от возраста и жизненного опыта. И я очень рад, что идея спектакля так увлекла моего ближайшего друга Юрия Башмета. Это просто замечательно, что именно он является и Музыкальным руководителем спектакля и сам будет дирижировать премьерой 10 февраля во МХАТ имени М. Горького", – рассказал народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой композиции Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитор Александр Чайковский.

Премьера станет событием в театральной и музыкальной жизни города, потому что "Свидание в Москве" соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым будет руководить лично Юрий Башмет. Для этого МХАТ имени М. Горького откроет свою оркестровую яму, которая прячется под первыми тремя рядами партера: здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь – одна из лучших в России.

К тому же летом 2020 года во время реконструкции зала Большой сцены рабочие обнаружили под креслами элементы звуковой системы 1970-х годов, которая никогда не использовалась, но сохранилась в идеальном состоянии – ее восстановили к началу театрального сезона.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко вспомнил: "Год назад ко мне пришел мой друг Чайковский и сказал: давай напишем что-нибудь о Москве, потому что есть произведения о Сант-Петербурге, о Париже, а о Москве, кроме фильма "Я иду шагаю по Москве", не создано ничего. Так родился музыкальный спектакль "Свидание с Москвой". Именно музыкальный спектакль, а не мюзикл и не американская франшиза мюзикла. Это спектакль, для которого Чайковский написал оригинальную музыку. За последние десятилетия мы разучились создавать музыкальные спектакли, в которых когда-то были впереди планеты всей. Мы забыли о том, что этот жанр очень интересен и востребован зрителем".

"Это спектакль о любви, молодости и надежде. Все события происходят в любимых нами местах Москвы. Мне очень приятно работать над этим спектаклем с людьми, которых я бесконечно уважаю, с потрясающим музыкантом Юрием Башметом и замечательным композитором Александром Чайковским. Уверен, что люди, которые придут наш спектакль посмотреть, помимо того, что получат огромное удовольствие, смогут еще вспомнить, что в жизни каждого из нас главное – любовь и дружба", подчеркнул режиссер Павел Сафонов.



Премьера пройдет в рамках II Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета (с 18 января по 12 февраля 2021). Огромную поддержку фестивалю оказало и продолжает оказывать правительство Москвы.

Творческая группа:

Композитор – Александр Чайковский

Режиссер – Павел Сафонов

Драматург – Михаил Палатник

Музыкальный руководитель – Юрий Башмет

Сценография – Александр Барменков

Художник по костюмам – Тамара Эшба

Художник по свету – Игорь Фомин

Хореограф – Алишер Хасанов

Вера – Екатерина Рябова

Алика – Полина Пахомова

Аркадий – Михаил Урецкий

Раф – Александр Емельянов

Роман – Антон Лызо

В роли Элеоноры – народная артистка СССР Светлана Рябова

Пластический театр -Алишера Хасанова

"МИМ-оркестр"

Камерный

Московской консерватории

Художественный руководитель и главный дирижер – профессор Александр Соловьев

Хормейстеры: Мария Челмакина и Тарас Ясенков

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", художественный руководитель и дирижер – Юрий БАШМЕТ