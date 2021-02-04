Курс рубля
- Рубль подорожает к марту - прогноз
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ имени М. Горького 10 февраля представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве". Премьера обещает стать премьерой во всех смыслах: еще никто никогда не ставил спектакли о Москве.
"Идею спектакля о Москве мне рассказал композитор Александр Чайковский. И меня она сразу невероятно увлекла. Мы все живем в этом городе, любим его. Я в Москве не родился, а приехал молодым, чтобы поступать в консерваторию. И с тех пор я живу в этом замечательном городе и считаю его лучшим в мире. Вот примерно об этом и будет наш спектакль, полный удивительно теплого настроения, полный молодостью, любовью. Но в итоге это конечно потрясающий подарок от всех нас, кто спектакль создает, нашему замечательному городу", – признался музыкальный руководитель спектакля, народный артист СССР Юрий Башмет.
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков отметил: "Наша дружба и партнерство с Фестивалем искусств Юрия Башмета длится не первый год. Так, год назад в рамках Фестиваля в Сочи мы показали премьеру спектакля "Некурортный роман", который в этом сезоне вошел в репертуар нашего театра. МХАТ продолжает экспериментировать с музыкальной темой, принимать у себя друзей и создавать совместно что-то новое. Музыку к спектаклю сочинил замечательный композитор, создавший десятки разных театральных, оперных и балетных постановок, – Александр Чайковский. И у нас с фестивалем на эту постановку большие планы".
Спектакль "Свидание в Москве" – это история любви. В первую очередь, история любви к городу. Героиня приезжает в Москву поступать в институт и попадает в круговорот событий: оставшись без телефона, без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девушка тем не менее успешно проходит вступительный экзамен, знакомится с мегаполисом и встречает любовь.
Авторы спектакля решили посмотреть на Москву немного сверху: где много неба, где есть солнце. И откуда наши проблемы и суета кажутся мелкими. А путешествие по крышам города становится абсолютно реальным.
"Мне было очень увлекательно писать музыку для спектакля – музыку во многом легкую, веселую и, одновременно, очень искреннюю. О нас, о моем любимом городе. Музыку для всех нас, вне зависимости от возраста и жизненного опыта. И я очень рад, что идея спектакля так увлекла моего ближайшего друга Юрия Башмета. Это просто замечательно, что именно он является и Музыкальным руководителем спектакля и сам будет дирижировать премьерой 10 февраля во МХАТ имени М. Горького", – рассказал народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой композиции Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитор Александр Чайковский.
Премьера станет событием в театральной и музыкальной жизни города, потому что "Свидание в Москве" соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым будет руководить лично Юрий Башмет. Для этого МХАТ имени М. Горького откроет свою оркестровую яму, которая прячется под первыми тремя рядами партера: здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь – одна из лучших в России.
К тому же летом 2020 года во время реконструкции зала Большой сцены рабочие обнаружили под креслами элементы звуковой системы 1970-х годов, которая никогда не использовалась, но сохранилась в идеальном состоянии – ее восстановили к началу театрального сезона.
Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко вспомнил: "Год назад ко мне пришел мой друг Чайковский и сказал: давай напишем что-нибудь о Москве, потому что есть произведения о Сант-Петербурге, о Париже, а о Москве, кроме фильма "Я иду шагаю по Москве", не создано ничего. Так родился музыкальный спектакль "Свидание с Москвой". Именно музыкальный спектакль, а не мюзикл и не американская франшиза мюзикла. Это спектакль, для которого Чайковский написал оригинальную музыку. За последние десятилетия мы разучились создавать музыкальные спектакли, в которых когда-то были впереди планеты всей. Мы забыли о том, что этот жанр очень интересен и востребован зрителем".
"Это спектакль о любви, молодости и
надежде. Все события происходят в любимых нами местах Москвы. Мне очень приятно
работать над этим спектаклем с людьми, которых я бесконечно уважаю, с
потрясающим музыкантом Юрием Башметом и замечательным композитором Александром
Чайковским. Уверен, что люди, которые придут наш спектакль посмотреть, помимо
того, что получат огромное удовольствие, смогут еще вспомнить, что в жизни
каждого из нас главное – любовь и дружба", подчеркнул режиссер Павел Сафонов.
Премьера пройдет в рамках II Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета (с 18 января по 12 февраля 2021). Огромную поддержку фестивалю оказало и продолжает оказывать правительство Москвы.
Творческая группа:
Композитор – Александр Чайковский
Режиссер – Павел Сафонов
Драматург – Михаил Палатник
Музыкальный руководитель – Юрий Башмет
Сценография – Александр Барменков
Художник по костюмам – Тамара Эшба
Художник по свету – Игорь Фомин
Хореограф – Алишер Хасанов
Вера – Екатерина Рябова
Алика – Полина Пахомова
Аркадий – Михаил Урецкий
Раф – Александр Емельянов
Роман – Антон Лызо
В роли Элеоноры – народная артистка СССР Светлана Рябова
Пластический театр -Алишера Хасанова
"МИМ-оркестр"
Камерный
Московской консерватории
Художественный руководитель и главный дирижер – профессор Александр Соловьев
Хормейстеры: Мария Челмакина и Тарас Ясенков
Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", художественный руководитель и дирижер – Юрий БАШМЕТ
Вредоносные программы пытаются внедрить в цифровую инфраструктуру других государств