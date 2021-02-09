Инновационная модель поможет быстро взбить крем или заместить тесто

Приготовление выпечки станет быстрее и проще с планетарным миксером STARWIND SPM5185. Модель обладает высокой мощностью в 1000 Вт, а небольшие размеры прибора позволят без труда разместить его на кухонном столе или убрать на полку в шкаф.

Миксер STARWIND SPM5185 обладает планетарным механизмом – во время работы вращается не только насадка, но и сам привод. Благодаря этому продукты равномерно перемешиваются и тщательнее взбиваются. Быстро замешивать тесто позволяет шестискоростной и импульсной режим. Но несмотря на это прибор работает достаточно тихо из-за специальных резиновых ножек-присосок. Они предупреждают вибрацию и придают корпусу максимальную устойчивость.

Кроме самого миксера в комплект также входят крючки для перемешивания теста, венчик, лопатка, чаша и силиконовая защита. Специальная защитная крышка для чаши помогает избежать разбрызгивания продуктов во время работы STARWIND SPM5185.

Все погружные элементы выполнены из нержавеющей стали, что позволяет исключить появление ржавчины и коррозии металла, а также гарантирует долгий срок эксплуатации.

Подробнее ознакомиться с моделью SPM5185 1000Вт можно на сайте STARWIND.