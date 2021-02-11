Бронзовый дебют B-Tuning в чемпионате России по зимнему треку

Бронзовый дебют B-Tuning в чемпионате России по зимнему треку
Фото: Пресс-служба
Гонщики сражались за командный результат

В этом году чемпионат России по зимним трековым гонкам вынужденно сократился до единственного этапа, прошедшего в Тольятти на автодроме ТСТК Лада, где в этой дисциплине дебютировала московская команда B-Tuning Pro Racing Team. 

Андрей Севастьянов и Владимир Шешенин, защищавшие цвета коллектива, сражались прежде всего за командный результат и в итоге стали бронзовыми призерами своего дебютного зимнего чемпионата. 

Фото: Пресс-служба

Борьба за призы на протяжении всего уик-энда была очень плотной. "Если посмотреть результаты квалификации, то можно увидеть, что за исключением победителя субботних заездов все остальные уложились в какие-то десятые и сотые доли секунды друг от друга, – прокомментировал руководитель B-Tuning Андрей Севастьянов. – Это очень плотно для ледового покрытия и для новых шин, у которых шипы еще не вылезли настолько, чтобы обеспечить уверенное сцепление. При этом в квалификации я чувствовал себя очень уверенно, постоянно ускорялся даже на неприкатанных колесах. Быстрый старт я тренировал раз пятьдесят, и вроде бы получалось не хуже других, но в основных заездах какие-то считанные мгновения не давали занять позицию в лидирующей группе к первому повороту. Специфика старта в трековых гонках заключается в том, чтобы тронуться с места на минимально возможных оборотах – так плавно, как только возможно, исключая любую пробуксовку. У кого-то это получается чуть лучше. С учетом разницы в количестве шипов, в ледовых гонках, по сравнению с треком, мы почти как из пушки стартуем… Как следствие, стоит кого-то пропустить, и во всей этой пыли ты уже не понимаешь, где находишься, в какой фазе поворота, где расположены машины соперников. Не видно, есть ли какое-то препятствие на пути. В итоге в своем первом заезде я даже забрался на бруствер из-за того, что просто не видел, куда ехать. Пришлось менять передний бампер. При этом мне как спортсмену зимние гонки нравятся. Это даст скорость и летом, особенно под дождем. Но агрессивность эксплуатации автомобиля здесь на каком-то совершенно ином уровне: везде газ в пол, везде максимальная атака. Гонки очень короткие – четыре круга по 40 секунд. Только светофор погас, и уже финиш. Времени на обгон практически не остается, да и в принципе совершить какой-либо маневр без ошибки соперника, при этом не потеряв темп и не подставив самого себя под атаку, сложно. Очень специфическая дисциплина, требующая хладнокровия на старте и определенной отваги на входе в повороты". 

Фото: Пресс-служба

Владимир Шешенин, ставший по итогам дня шестым, претендовал на гораздо более высокий результат в личном зачете, но не все складывалось так, как хотелось. В одном из первых заездов ему погнули переднюю ось, и машина стала не так хорошо стартовать и держать траекторию, а в заключительной попытке двигатель и вовсе заглох на старте. "В общем, гонка сложилась более-менее неплохо, хотя в основной день немного не хватало скорости, при том что в квалификации был третьим. В воскресенье многое зависело от жеребьевки шин: шипы у всех по-разному вылезали, и эта разница влияла на скорость машин на круге. Не все удавалось на старте, потому что состояние дорожек очень сильно менялось от заезда к заезду, и не всегда получалось найти чистый лед, с которого можно было бы тронуться. Зато борьба была интересной и честной. Немного расстроен своим результатом, но зато от самой езды получил удовольствие", – рассказал он.

Фото: Пресс-служба

Следующий "боевой" выезд B-Tuning состоится 23 февраля – команда выступит в трековых гонках на Центральном московском ипподроме. 

Календарь сезона-2021 чемпионата России по зимним трековым гонкам

1 этап

6 – 7 февраля

Тольятти

Календарь сезона-2021 Кубка России по ледовым гонкам

1 этап

19 – 20 декабря 2020

Тольятти

2 этап

09 – 10 января

Вельск

3 этап

23 – 24 января

Чебоксары

4 этап

29 – 31 января

Усады

5 этап

27 – 28 февраля

Тольятти

Фото: Пресс-служба

Полина ДОРОЖКИНА

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