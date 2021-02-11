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В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 13 февраля пройдет концерт "Шедевры барокко: музыка земная и небесная". C новой программой выступит ансамбль Collegium Musicum. На вечере в его исполнении прозвучат сочинения Иоганна Каспара Керля, Генриха Шютца, Дитриха Букстехуде, Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Пахельбеля и других мастеров эпохи барокко. Произведения будут исполняться на старинных инструментах.
Солисты ансамбля Collegium Musicum – это музыканты, страстно увлеченные удивительным миром барокко. Коллектив специализируется на исполнении старинной музыки: обращается к знаковым сочинениям высокого барокко, ведет большую просветительскую работу, исполняя редкие для России партитуры.
"В новой программе мы объединили музыку духовную и светскую, строго-возвышенную и танцевальную, вокальную и инструментальную, мастеров раннего и высокого барокко. В афише много имен, незнакомых широкому слушателю, но в этом и заключается миссия ансамбля – находить и исполнять в России шедевры старой европейской музыки и влюблять слушателя в их неповторимое звучание", – рассказал художественный руководитель Collegium Musicum Олег Романенко.
Объединяет все сочинения высокий накал страстей, даже в духовной музыке. Ведь церковь была одним из главных мест общественных собраний, туда люди шли за сильными эмоциями: библейские сюжеты и духовные тексты должны были поражать так же, как театральные представления. Поэтому так близки оперному стилю сочинения старых немецких мастеров Шютца и Букстехуде, а вслед за ними Баха, которые пользуются всем арсеналом выразительных средств оперы. Интересно сравнить их с итальянскими любовными ариями виртуозной певицы и композитора – итальянки Барбары Строцци.
Слушателей также ждет интереснейшая коллекция инструментальных пьес. Это и строгие полифонические формы – примеры технической изощренности и "учености" немецких композиторов Керля и Пахельбеля, автора знаменитого. И благородно-возвышенная, со вспышками пламенного темперамента, виолончельная Соната Вивальди. А также целая россыпь изысканных и виртуозных танцевальных пьес итальянских мастеров, которые то переносят в атмосферу уточненных аристократических салонов, то увлекают в вихрь неистового танца.
В программе:
Иоганн Каспар Керль (1627 – 1623)
Пассакалья для органа соло.
Генрих Шютц (1585 – 1672)
Маленький духовный концерт Eilemich Gottzuerretten для голоса и бассоконтинуо.
Дитрих Букстехуде (1637 – 1707)
Кантата Herr, wennichnur Dichhab для голоса, двух скрипок и бассоконтинуо.
Антонио Вивальди (1678 – 1741)
Соната ля минор для виолончели и бассоконтинуо
Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)
Ария Quitollis из Мессы фа мажор
Ария Ichfolgedirgleichfalls ("Я тоже следовал за Тобою") из "Страстей по Иоанну"
(переложение для голоса, солирующей скрипки и бассоконтинуо)
Иоганн Пахельбель (1653 – 1706)
Чакона для органа соло
Бьяджо Марини (1594 – 1663)
Романеска для скрипки и бассоконтинуо
Джованни Джироламо Капспергер (1580 – 1681)
Токката, Гальярда и Куранта для лютни соло
Марко Учеллини (1603 – 1680)
Бергамаска для двух скрипок и бассоконтинуо
Барбара Строцци (1619 – 1677)
Арии Mieipensieri и Amordormiglione для голоса и бассоконтинуо
Антонио Вивальди
Folia для двух скрипок и бассоконтинуо
Исполнители:
Ансамбль Collegium Musicum
Людмила Фраёнова (скрипка, сопрано)
Наталья Косарева (скрипка)
Марина Белова (лютня)
Александр Гулин (виолончель)
Титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде – Даниэль Сальвадор, орган (Испания)
Начало концерта – в 18:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/
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