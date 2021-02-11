Слушателей также ждет интереснейшая коллекция инструментальных пьес

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 13 февраля пройдет концерт "Шедевры барокко: музыка земная и небесная". C новой программой выступит ансамбль Collegium Musicum. На вечере в его исполнении прозвучат сочинения Иоганна Каспара Керля, Генриха Шютца, Дитриха Букстехуде, Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Пахельбеля и других мастеров эпохи барокко. Произведения будут исполняться на старинных инструментах.

Солисты ансамбля Collegium Musicum – это музыканты, страстно увлеченные удивительным миром барокко. Коллектив специализируется на исполнении старинной музыки: обращается к знаковым сочинениям высокого барокко, ведет большую просветительскую работу, исполняя редкие для России партитуры.

"В новой программе мы объединили музыку духовную и светскую, строго-возвышенную и танцевальную, вокальную и инструментальную, мастеров раннего и высокого барокко. В афише много имен, незнакомых широкому слушателю, но в этом и заключается миссия ансамбля – находить и исполнять в России шедевры старой европейской музыки и влюблять слушателя в их неповторимое звучание", – рассказал художественный руководитель Collegium Musicum Олег Романенко.

Объединяет все сочинения высокий накал страстей, даже в духовной музыке. Ведь церковь была одним из главных мест общественных собраний, туда люди шли за сильными эмоциями: библейские сюжеты и духовные тексты должны были поражать так же, как театральные представления. Поэтому так близки оперному стилю сочинения старых немецких мастеров Шютца и Букстехуде, а вслед за ними Баха, которые пользуются всем арсеналом выразительных средств оперы. Интересно сравнить их с итальянскими любовными ариями виртуозной певицы и композитора – итальянки Барбары Строцци.

Слушателей также ждет интереснейшая коллекция инструментальных пьес. Это и строгие полифонические формы – примеры технической изощренности и "учености" немецких композиторов Керля и Пахельбеля, автора знаменитого. И благородно-возвышенная, со вспышками пламенного темперамента, виолончельная Соната Вивальди. А также целая россыпь изысканных и виртуозных танцевальных пьес итальянских мастеров, которые то переносят в атмосферу уточненных аристократических салонов, то увлекают в вихрь неистового танца.

В программе:



Иоганн Каспар Керль (1627 – 1623)

Пассакалья для органа соло.

Генрих Шютц (1585 – 1672)

Маленький духовный концерт Eilemich Gottzuerretten для голоса и бассоконтинуо.

Дитрих Букстехуде (1637 – 1707)

Кантата Herr, wennichnur Dichhab для голоса, двух скрипок и бассоконтинуо.

Антонио Вивальди (1678 – 1741)

Соната ля минор для виолончели и бассоконтинуо

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Ария Quitollis из Мессы фа мажор

Ария Ichfolgedirgleichfalls ("Я тоже следовал за Тобою") из "Страстей по Иоанну"

(переложение для голоса, солирующей скрипки и бассоконтинуо)

Иоганн Пахельбель (1653 – 1706)

Чакона для органа соло

Бьяджо Марини (1594 – 1663)

Романеска для скрипки и бассоконтинуо

Джованни Джироламо Капспергер (1580 – 1681)

Токката, Гальярда и Куранта для лютни соло

Марко Учеллини (1603 – 1680)

Бергамаска для двух скрипок и бассоконтинуо

Барбара Строцци (1619 – 1677)

Арии Mieipensieri и Amordormiglione для голоса и бассоконтинуо

Антонио Вивальди

Folia для двух скрипок и бассоконтинуо

Исполнители:

Ансамбль Collegium Musicum

Людмила Фраёнова (скрипка, сопрано)

Наталья Косарева (скрипка)

Марина Белова (лютня)

Александр Гулин (виолончель)

Титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде – Даниэль Сальвадор, орган (Испания)

Начало концерта – в 18:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/