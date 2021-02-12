К Дню влюбленных: в соборе пройдет концерт "Love and happiness"

К Дню влюбленных: в соборе пройдет концерт "Love and happiness"
Фото: Jodi & Jake/moodboard/www.globallookpress.com
Меломаны смогут услышать шедевры классической музыки, популярные сочинения композиторов ХХ века и необычный ансамбль большого исторического органа, саксофона, гитары и ударных

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 14 февраля в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет концерт, посвященный Дню всех влюбленных "Love and happiness". В вечере примут участие Иван Дыма (саксофоны), Юлия Иконникова (орган), Николай Добкин (орган Hammond), Николай Курдюмов (рояль), Илья Зырьянов (гитара), Антон Дашкин (ударные) и Никита Неделько (гитара). В программе концерта – произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Астора Пьяццоллы, Роберта Шумана и других композиторов.

Классическую часть программы откроет музыка Баха: Дорийская токката считается одной из вершин его органного творчества и во всем величии представляет уникальный исторический орган собора. Вслед за ней будут звучать сочинения Шопена и Шумана – великих певцов человеческих чувств, открывших эпоху музыкального романтизма. Удивительные истории любви сыграли в их судьбах решающую роль и вдохновили на создание множества сочинений: отношения Роберта и Клары Шуман, Фридерика Шопена и Жорж Санд напоминают литературный роман и до сих пор заставляют сопереживать радостям и горестям, которые выпали на долю этих сильных и ярких пар. 

Вторая часть программы – музыка ХХ века, связанная с прекрасными романтическими местами нашей планеты. Сюита "Шаннон" ирландского композитора Киарана Фаррелла, известного музыкой для британского телевидения, вдохновлена поэтичными легендами о самой длинной реке Ирландии. Концерт Астора Пьяццолла отсылает к захватывающим дух горным пейзажам Южной Америки: Аконкагуа – самая высокая точка в Андах, которая находится в Аргентине, родной стране композитора. А концерт, который ждет слушателей в праздничный вечер, называют одной из главных вершин творчества самого Пьяццоллы.

Завершится концерт двумя авторскими сочинениями Ивана Дымы: композицией "Хайао, или Путешествие в Японию", вдохновленной творчеством Хаяо Миядзаки, и Love and happiness, давшей название всему концерту.

Романтический вечер под сводами собора – это  шедевры классической музыки, популярные сочинения композиторов ХХ века и необычный ансамбль большого исторического органа, саксофона, гитары и ударных. Особое звучание знакомым мелодиям придаст неповторимый тембр электрооргана Hammond, знакомый каждому благодаря лирическим рок-хитам.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Токката ре минор (Дорийская) для органа соло, BWV 538

Фридерик Шопен (1810 – 1849)

Этюд ми-бемоль мажор

Баллада соль минор, ор. 23

Роберт Шуман (1810 – 1856)

Две пьесы для органа: Этюд ор. 56 №4 и Эскиз ор. 58 №3

Киаран Фаррелл (*1969)

Сюита "Шаннон", в 3 частях

Астор Пьяццолла (1921 – 1992)

Концерт "Аконкагуа", в 3 частях

(авторское переложение Ивана Дымы)

Иван Дыма (*1991)

Love and happiness

"Хайао, или Путешествие в Японию"

Начало концерта – в 18:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"

Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам

Война исключается: эксперты оценили возможности Санду по Приднестровью

Агрессивная риторика молдавского лидера не находит отклика в республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей