Меломаны смогут услышать шедевры классической музыки, популярные сочинения композиторов ХХ века и необычный ансамбль большого исторического органа, саксофона, гитары и ударных

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 14 февраля в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет концерт, посвященный Дню всех влюбленных "Love and happiness". В вечере примут участие Иван Дыма (саксофоны), Юлия Иконникова (орган), Николай Добкин (орган Hammond), Николай Курдюмов (рояль), Илья Зырьянов (гитара), Антон Дашкин (ударные) и Никита Неделько (гитара). В программе концерта – произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Астора Пьяццоллы, Роберта Шумана и других композиторов.

Классическую часть программы откроет музыка Баха: Дорийская токката считается одной из вершин его органного творчества и во всем величии представляет уникальный исторический орган собора. Вслед за ней будут звучать сочинения Шопена и Шумана – великих певцов человеческих чувств, открывших эпоху музыкального романтизма. Удивительные истории любви сыграли в их судьбах решающую роль и вдохновили на создание множества сочинений: отношения Роберта и Клары Шуман, Фридерика Шопена и Жорж Санд напоминают литературный роман и до сих пор заставляют сопереживать радостям и горестям, которые выпали на долю этих сильных и ярких пар.

Вторая часть программы – музыка ХХ века, связанная с прекрасными романтическими местами нашей планеты. Сюита "Шаннон" ирландского композитора Киарана Фаррелла, известного музыкой для британского телевидения, вдохновлена поэтичными легендами о самой длинной реке Ирландии. Концерт Астора Пьяццолла отсылает к захватывающим дух горным пейзажам Южной Америки: Аконкагуа – самая высокая точка в Андах, которая находится в Аргентине, родной стране композитора. А концерт, который ждет слушателей в праздничный вечер, называют одной из главных вершин творчества самого Пьяццоллы.

Завершится концерт двумя авторскими сочинениями Ивана Дымы: композицией "Хайао, или Путешествие в Японию", вдохновленной творчеством Хаяо Миядзаки, и Love and happiness, давшей название всему концерту.

Романтический вечер под сводами собора – это шедевры классической музыки, популярные сочинения композиторов ХХ века и необычный ансамбль большого исторического органа, саксофона, гитары и ударных. Особое звучание знакомым мелодиям придаст неповторимый тембр электрооргана Hammond, знакомый каждому благодаря лирическим рок-хитам.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Токката ре минор (Дорийская) для органа соло, BWV 538

Фридерик Шопен (1810 – 1849)

Этюд ми-бемоль мажор

Баллада соль минор, ор. 23

Роберт Шуман (1810 – 1856)

Две пьесы для органа: Этюд ор. 56 №4 и Эскиз ор. 58 №3

Киаран Фаррелл (*1969)

Сюита "Шаннон", в 3 частях

Астор Пьяццолла (1921 – 1992)

Концерт "Аконкагуа", в 3 частях

(авторское переложение Ивана Дымы)

Иван Дыма (*1991)

Love and happiness

"Хайао, или Путешествие в Японию"

Начало концерта – в 18:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/