В Доме-музее Скрябина пройдет благотворительный концерт Sound Out

Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
В Доме-музее Скрябина 19 февраля пройдет благотворительный
концерт музыкально– просветительского проекта Sound Out. На вечере в исполнении
дуэта Антона и Елены Мойсеенко (кларнет, фортепиано) прозвучат произведения Фридерика Шопена,
Камиля Cен-Санса, Шарля-Мари Видора, Габриэля Форе и Эрнеста Шоссона.
Специальным подарком для гостей станет премьера сочинения сооснователя проекта Sound Out
Антона Мойсеенко Прелюдия №2. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут
на поддержку юных стипендиатов фонда Sound Out.
Гостей вечера ждет путешествие в прекрасную романтическую Францию. В программу концерта войдут изысканные французские произведения, которые дополнят интересные рассказы о жизни их создателей.
Виртуозное исполнение солистов будет сопровождать визуальный ряд, созданный из картин художницы, искусствоведа, колумниста фонда Sound Out Марии Угольниковой и картин победителей конкурса детских рисунков Sound Out!
В программе концерта:
1. Камиль Cен-Санс, Соната для кларнета и фортепиано
2. Габриэль Форе, Павана
3. Шарль-Мари Видор, Интродукция и рондо
4. Антон Мойсеенко, Прелюдия №2
5. Фридерик Шопен, 3 мазурки
6. Эрнест Шоссон, Andante и Allegro
Билеты – https://www.soundout.ru/informaciya-o-sobytii/blagotvoritelnyy-kontsert-antona-i-yeleny-moyseyenko.
Большинство граждан Республики хотят проведения досрочных выборов депутатов
В Токио считают, что СССР "оккупировал" острова гряды, поэтому РФ должна их "вернуть" на правах правопреемницы