В Доме-музее Скрябина пройдет благотворительный концерт Sound Out

В Доме-музее Скрябина 19 февраля пройдет благотворительный концерт музыкально– просветительского проекта Sound Out. На вечере в исполнении дуэта Антона и Елены Мойсеенко (кларнет, фортепиано) прозвучат произведения Фридерика Шопена, Камиля Cен-Санса, Шарля-Мари Видора, Габриэля Форе и Эрнеста Шоссона. Специальным подарком для гостей станет премьера сочинения сооснователя проекта Sound Out Антона Мойсеенко Прелюдия №2. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на поддержку юных стипендиатов фонда Sound Out.



Гостей вечера ждет путешествие в прекрасную романтическую Францию. В программу концерта войдут изысканные французские произведения, которые дополнят интересные рассказы о жизни их создателей.

Виртуозное исполнение солистов будет сопровождать визуальный ряд, созданный из картин художницы, искусствоведа, колумниста фонда Sound Out Марии Угольниковой и картин победителей конкурса детских рисунков Sound Out!

В программе концерта:

1. Камиль Cен-Санс, Соната для кларнета и фортепиано

2. Габриэль Форе, Павана

3. Шарль-Мари Видор, Интродукция и рондо

4. Антон Мойсеенко, Прелюдия №2

5. Фридерик Шопен, 3 мазурки

6. Эрнест Шоссон, Andante и Allegro

Билеты – https://www.soundout.ru/informaciya-o-sobytii/blagotvoritelnyy-kontsert-antona-i-yeleny-moyseyenko.