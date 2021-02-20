Стартует традиционная благотворительная Лыжня 6250

Стартует традиционная благотворительная Лыжня 6250
Фото: Пресс-служба
На мероприятие можно прийти всей семьей

В первую субботу весны, 6 марта, на трассе спортивной базы "Планерная" стартует традиционная благотворительная Лыжня 6250, организованная фондом "Линия жизни".

С приветствием к участникам старта обратилась посол фонда "Линия жизни" Ольга Зайцева – российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006-го и 2010 года), трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России. "Хочу пригласить всех вас на благотворительную Лыжню 6250! Участники смогут выбрать одну из трех дистанций: 3125, 6250 и 12 500 метров. Это значит, что выйти на лыжню и сделать доброе дело смогут все желающие с любым уровнем спортивной подготовки вместе с детьми!" – сказала она.

Фото: Пресс-служба

На мероприятие можно прийти всей семьей, к участию в старте допускаются дети от пяти лет. Верхней возрастной планки у участников нет. Традиционно наградим самого взрослого участника и самый креативный костюм. Мы подготовим для вас трассу, преодолеть которую можно будет как классическим, так и коньковым (свободным) ходом.

"Благотворительная Лыжня 6250 – это семейный спортивный праздник. За прошедший год мы все ужасно соскучились по таким мероприятиям. Наше событие – место, где можно будет отлично провести время и сделать доброе дело, – прокомментировала предстоящий старт президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. – Впереди Масленица и мы учли это на нашем празднике: всех спортсменов после финиша ждет горячий обед и чай от нашего давнего партнера – фонда "Пища жизни".

Фото: Пресс-служба

Все, кто вышел на старт, независимо от показанного результата, получат памятные медали. Победителей и призеров ждут кубки и дипломы.

Средства, полученные от стартовых взносов, будут направлены на лечение трехлетней Маши Костенко, маленькой подопечной фонда из подмосковного Нахабино. Ребенку требуются курсы восстановительного лечения в Научно-практическом центре детской психоневрологии. Родители вместе с девочкой собираются посетить наш спортивный праздник. Туда же собирается и семья нашей маленькой подопечной Софьи Богуш: девочка успешно прошла лечение в Центре протонной терапии медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) и находится сейчас в ремиссии. Родители Сонечки решили принять участие в благотворительной Лыжне 6520, чтобы помочь тем, кто сейчас в этом особенно нуждается.

Фото: Пресс-служба

Дата проведения Лыжни – 6 марта (суббота)

Место проведения – Московская обл., г. Химки, ОУСЦ "Планерная"

Регистрация на старт – https://russiarunning.com/event/6250_2021.

Тайминг мероприятия:

С 09:00 до 11:30 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов.

11:15 – официальное открытие мероприятия.

12:00 – старт Лыжни 6250 (дистанции: 3125, 6250 и 12 500 метров).

13:00 – награждение победителей.

14:00 – окончание мероприятия.

Медицинская справка для участия в Лыжне 6250 не требуется.

Фото: Пресс-служба

Для удобства лыжников предусмотрены теплые раздевалки, камера хранения и прокат лыж (размеры с 30 по 46-й):

  • Взрослый комплект – 350 руб. (палки, лыжи, ботинки)
  • Детский комплект -  150 руб. (палки, лыжи, ботинки)

Залог – водительские права или 3 тыс. руб. комплект

Стоимость участия (пожертвование):

  • 3125 м (от 5 лет) – 700 руб.
  • 6250 м (от 7 лет) -  1 тыс. руб.
  • 12 500 м (от 10 лет) – 1300 руб.

Фото: Пресс-служба

В стартовый пакет участника Лыжни 6250 входит:

· медаль финишера;

· горячий обед на финише;

· сувениры от партнеров.

Стоимость парковки на территории базы – 100 руб. на весь день.

Официальные партнеры Лыжни 6250: ОУСЦ "Планерная", компании X5 Retail Group и "Водовоз", благотворительный фонд "Пища жизни". Бренд воды Waterful обеспечит гостей и участников настоящей родниковой водой высшей категории. Призы для победителей предоставлены косметическим брендом EMVY и косметологом Ольгой Ампилоговой.

Информационные партнеры: информационное агентство Infox.ru, онлайн-издание об образовании и воспитании детей "Мел", развлекательный журнал TimeOut и портал "Душевная Москва".

Регистрируйтесь и становитесь на лыжни ради жизни!

Полина ДОРОЖКИНА

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