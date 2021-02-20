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В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 21 февраля пройдет концерт "Времена года" Вивальди и Пьяццоллы. В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Федор Строганов (орган) и Симфонический оркестр "Инструментальная капелла", дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко.
Два цикла "Времен года", каждый из которых завоевал огромную популярность во всем мире, – эффектное сочетание. Несмотря на свою очевидность, оно не перестает пользоваться успехом. Вместе эти два цикла исполняли и записывали артисты экстра-класса и лучшие оркестры мира. Это подлинные шедевры, мастерски написанные.
Играть и слушать эти мелодии – сплошное удовольствие. Многообразие настроений, яркая палитра выразительных красок и виртуозная партия солиста – все это заставляет исполнителей вновь и вновь обращаться к этой музыке, пытаться открыть ее заново.
Звезда этого вечера – скрипач-виртуоз Константин Казначеев. Вместе с ним программу представляет оркестр "Инструментальная капелла". Он специализируется на исполнении музыки барокко и прекрасно знает, как играть по непростым, но прекрасным правилам, которые устанавливает в своих концертах Вивальди. Не менее эффектно играет оркестр "Времена года" Пьяццоллы, и остается только удивляться, откуда у музыкантов наших широт такое обостренное чувство танго и южноамериканских страстей.
И, конечно, вы услышите легендарный исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был отреставрирован, но сохранил свою оригинальную механику. Известный московский органист Фёдор Строганов исполнит на этом уникальном инструменте знаменитую Токкату и фугу ре минор И. С. Баха и хоральную прелюдию Ichrufzudir, Herr Jesu Christ, известную в России благодаря гениальному саундтреку фильма Тарковского "Солярис".
В программе:
Антонио Вивальди (1678 – 1741)
"Времена года", цикл из четырех концертов для скрипки и струнного оркестра
Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)
Токката и фуга ре минор, BWV 565
Хоральная прелюдия Ichrufzudir, Herr Jesu Christ, BWV 639
Астор Пьяццолла (1921 – 1992)
"Времена года в Буэнос-Айресе"
Билеты – https://collegiummusicum.ru/.
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