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В Светлановском зале Московкого Международного дома музыки 27 февраля пройдет концерт Олега Погудина. В его исполнении прозвучат "Песни о любви".
На сцене ММДМ артист традиционно выступает в преддверии весенних праздников. Публика всегда с нетерпением ждет встречи с ним.
Олег Погудин – народный артист России, лауреат многих профессиональных премий, член совета по культуре при президенте России, член жюри Всероссийского конкурса "Синяя птица".
Начало концерта – в 19:00.
Адрес Московского Международного дома музыки: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.
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