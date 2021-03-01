Певец традиционно выступит в преддверии весенних праздников

В Светлановском зале Московкого Международного дома музыки 27 февраля пройдет концерт Олега Погудина. В его исполнении прозвучат "Песни о любви".

На сцене ММДМ артист традиционно выступает в преддверии весенних праздников. Публика всегда с нетерпением ждет встречи с ним.

Олег Погудин – народный артист России, лауреат многих профессиональных премий, член совета по культуре при президенте России, член жюри Всероссийского конкурса "Синяя птица".

Начало концерта – в 19:00.

Адрес Московского Международного дома музыки: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.

