Олег Погудин исполнит "Песни о любви" в ММДМ

Олег Погудин исполнит "Песни о любви" в ММДМ
Олег Погудин. Фото: Пресс-служба
Певец традиционно выступит в преддверии весенних праздников

В Светлановском зале Московкого Международного дома музыки 27 февраля пройдет концерт Олега Погудина. В его исполнении прозвучат "Песни о любви".

На сцене ММДМ артист традиционно выступает в преддверии весенних праздников. Публика всегда с нетерпением ждет встречи с ним. 

Олег Погудин – народный артист России, лауреат многих профессиональных премий, член совета по культуре при президенте России, член жюри Всероссийского конкурса "Синяя птица". 

Начало концерта – в 19:00.

Адрес Московского Международного дома музыки: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8. 

Полина ДОРОЖКИНА

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