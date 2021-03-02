Масштаб предприятия будет грандиозным

Центр обещает стать новой точкой притяжения на главной выставке страны и увлечь многих москвичей конным спортом – весьма полезным для души и тела. Инициатором проекта стал конноспортивный клуб "Кремлевская школа верховой езды". Только это вовсе не новинка, а возрождение добрых коневодческих традиций ВДНХ: в 50-е и 60-е годы прошлого века здесь проходили показы лошадей, конные тренировки и соревнования. Точно так же будет и сейчас, если не учитывать новые технологии в обустройстве комплекса. Большого, многофункционального и… обсудим все по порядку.

Планы, которые вот-вот станут реальностью

Ко второму открытию – в 1954 году – ВСХВ (так называлась тогда ВДНХ) в экспозиции "Коневодство" было представлено 200 лошадей 29 пород. В XXI веке масштаб предприятия будет не менее грандиозным. Общая площадь комплекса составит 25,4 тыс. кв. метров. В него войдут три капитально отремонтированных павильона (№41, 42 и 43; подробнее о них расскажем чуть позже), благоустроенная территория выводного круга с трибунами для зрителей на более чем 800 мест, сооружения и территории для свободного выгула лошадей, хранения кормов и прочих хозяйственных нужд. Для постоянного содержания животных оборудуют две удобные конюшни на 36 стойл каждая.

Чем заняться в Центре конных традиций

В первую очередь, конечно, любоваться прекрасными лошадьми разных пород. Их красота, ловкость и грация восхищали людей во все времена, а у детей – за исключением тех немногих, кто их боится, – они вызывают настоящий восторг. Их способность пробуждать позитивные эмоции лежит в основе иппотерапии – особого метода реабилитации и лечения различных болезней посредством адаптивной езды и общения с лошадьми.

"Лечение лошадьми" сейчас очень популярно и уже показало свою эффективность: эти удивительные животные действительно улучшают как психоэмоциональное, так и физическое состояние людей. Его часто используют в работе с детьми с особенностями развития – аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и т.д. Но полезна она, безусловно, всем без исключения. Занятия иппотерапией будут проводить и в Центре национальных конных традиций на ВДНХ.

В павильоне №42 обустроят современную площадку для конных шоу-программ с элементами видеомэппинга. Без этого не обойтись, ведь лошади – чрезвычайно артистичные животные. Там же разместится мнофункциональная зона для проведения выставочно-развлекательных событий, экспозиция, посвященная истории животноводства, и кафе. И все это на первом этаже, а на втором появится первый в России интерактивный музей лошади. Зная о том, какие интересные интерактивные музеи делают сейчас на ВДНХ, можно смело заносить его в список мест, обязательных для посещения в 2021 году.

К концу текущего года в рамках Центра достроят два конных плаца: малый площадью 1200 кв. м и большой – 3600 кв. метров. А в следующем еще одно масштабное сооружение – крытый манеж площадью 7800 кв. метров.

Кстати, животноводческий городок ВДНХ теперь еще больше располагает к долгим прогулкам. Его территория не так давно была уютно благоустроена – появились красивые ровные дорожки, дополнительное освещение, скамейки для отдыха. Как потеплеет, обязательно стоит посмотреть.

Судьба животноводческого городка

Экспозицию "Коневодство" – павильоны №40, 41 и 43 – построили к 1954 году, то есть к послевоенному открытию обновленной выставки (первое, напомним, состоялось еще в 1939-м). Они были выдержаны в стиле палладианства – итальянского раннего классицизма: примерно такими были конные усадебные дворы России в XVII – XIX веках.

У каждого павильона была своя тематика, там демонстрировались определенные породы. В 40-м – местного значения, в 41-м – верховые, а в 43-м – рысистые породы и тяжеловозы. Живую экспозицию копытных эффектно дополнял еще один "раздел". В восьмигранном павильоне-навесе, сейчас кафе "Свадьба соек", содержались и демонстрировались астраханские верблюды.

К комплексу относился и манеж, созданный архитектором В.М. Маргулисом – ныне павильон №42. Там проводились смотры разных сельскохозяйственных животных, но лошади всегда были в приоритете. Вход украшали скульптуры местных любимцев – победителей ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки): коня Квадрата орловской рысистой породы и коня Символа буденновской породы. К сожалению, до наших дней сохранилась только последняя.

"Коневодческие" павильоны были связаны с темой животноводства всю (или почти всю) свою историю. В 41-м показы лошадей шли до 1990-х годов; 42-й также принимал у себя выставки кормов и домашних животных – обычных и породистых. Там собирались животноводы, ученые и просто любители зверей для обмена опытом и решения насущных проблем. Демонстрировались успехи в развитии пород, продавались пособия, инкубаторы и другие полезные приспособления для разведения четвероногих друзей. В 2000-е годы здесь организовывали знаменитые выставки собак и кошек на ВДНХ. Ну а 43-й павильон сохранял свои функции до самого 2018 года, то есть до начала реконструкции. В нем работал конноспортивный клуб "Ахиллес".

Теперь все исторически "конные" места на ВДНХ вернутся к своему изначальному предназначению – быть домом для лошадей и влюбленных в них людей. И это очень здорово, потому что таких мест в городе не столь уж много, особенно в близкой доступности, недалеко от центра. К тому же посещение Центра национальных конных традиций можно совместить с прогулкой по красивейшим зеленым зонам ВДНХ, посещением музеев или парка Ремесел. В том и уникальность этого огромного комплекса на севере Москвы – огромный выбор занятий, удивительные детали и невероятные виды в одном флаконе.

Новости и другие интересные факты о Центре национальных конных традиций можно узнать на официальном сайте ВДНХ.