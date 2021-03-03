Владимир Кузьмин представит альбом «Мне одиноко, детка»

Рок-музыкант готовит к 8 марта специальную программу

Народный артист России Владимир Кузьмин сыграет большой весенний концерт в клубе "Известия Hall" 8 марта 2021 года. В Международный женский день легенда рок-н-ролла готовит специальную программу, которая станет подарком для прекрасной половины человечества. Наряду с лучшими хитами артиста зрителей ждет презентация нового альбома Владимира Кузьмина "Мне одиноко, детка".



Эта работа получилась очень интересной и необычной по своему содержанию. По словам Владимира Кузьмина, в альбоме "Мне одиноко, детка" он решил немного отойти от тяжелого хард-рокового звучания, которое преобладало в его прошлых трех пластинках.

"Но это не значит, что мы не услышим здесь интересных гитарных риффов и красивых, фирменных соло от Владимира Кузьмина, – говорится в описании релиза. – Все это, безусловно, присутствует, только в более легкой, лиричной манере. Здесь мы можем услышать и лирику в блюз-роке и задорные, ритмичные рок-н-роллы с ироничными текстами и, конечно же, красивые, мелодичные песни о любви".

В концерте прозвучат также композиции с альбома "Дурная репутация", который Владимир Кузьмин выпустил в 2019 года. "Там хорошие песни, – говорит исполнитель. – Нет ничего придуманного, все по-честному. Я сделал его таким, каким хотел".

На предстоящем весеннем сольнике не обойдется и без главных хитов Владимира Кузьмина – "Семь морей", "Позвони мне среди ночи", "Эй, красотка!", "Сибирские морозы" – уже давно ставших классикой отечественной рок-музыки. Их музыкант исполнит в подарок для всех женщин, которые придут на его концерт 8 марта.

Адрес: Пушкинская площадь, 5. Начало концерта в 20:00.