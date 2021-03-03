Энергия страсти и взрыв эмоций: мировая премьера танго-спектакля “Биение. Сердце. Биение”

Энергия страсти и взрыв эмоций: мировая премьера танго-спектакля “Биение. Сердце. Биение”
Фото: DanitaDelimont.com/Darius Panahpour / DanitaDelimon/www.globallookpress.com
Участники – лучшие в стране танцоры танго

Аргентинское танго... Самый страстный в мире танец, зрелищный, эмоциональный, способный рассказать тысячу историй без слов – на языке музыки, движений и чувств. Но что особенного в этом танце? Почему от его ритмов без ума миллионы? В чем суть и магия? Объяснять не стоит, лучше все увидеть, услышать и проникнуться этой любовью навсегда. Любовью к танго – той самой, которой пронизан спектакль “Биение. Сердце. Биение” от команды TangoBanda. Его мировая премьера пройдет 18 марта в VegasCityHall, и это нельзя пропустить.

“Танго поселилось в моем мире еще в детстве, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля, известный режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, лауреат премии “ТЭФИ” Феликс Михайлов. – В то время главным шоу на советском ТВ были показательные выступления фигуристов, и знаменитая “Кумпарсита” в исполнении Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова навсегда покорила меня. С тех пор любое музыкальное произведение в ритме танго приводило меня в восторг. Скрытая в нем энергия страсти, сдержанный, так сказать, контролируемый взрыв эмоций, тайный сговор между мужчиной и женщиной – вот что стало основой любви к танго! И отличало его для меня от других танцевальных стилей”.

В мире телевидения и театра Феликс Михайлов не нуждается в особом представлении. Он известный театральный режиссер, руководитель одного из лучших театров страны "Ленинград центр”. На его счету – церемонии открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу, которые президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал лучшими в истории. Идеей создать танго-спектакль Феликс, по его словам загорелся, когда познакомился с Сагдианой Хамзиной и Дмитрием Васиным – хореографами, чемпионами мира по аргентинскому танго.

“Я предложил им поработать вместе над танго-номерами в Санкт-Петербурге, в театре “Ленинград Центр”, – говорит режиссер. – Там страсть к танцу воплотилась на сцене, и в голове поселилась идея создать камерное мини-шоу на основе аргентинского танго. Когда ребята основали коллектив TangoBanda, мы вместе с артистами “Ленинград Центра” сделали набросок на 15-20 минут, и после пробы возникла уверенность, что пришло время создать целый танцевальный вечер в стиле танго”.

Но “Биение. Сердце. Биение” – не просто танцевальное шоу! Это спектакль, яркий микс из зарисовок, сюжетов, картинок, родившихся под впечатлением от услышанных мелодий в стиле танго. Все истории происходят в один день: действие начинается рано утром, когда заядлые танцоры возвращаются домой после ночных вечеринок, и продолжается до начала очередной ночи, наполненной танцами и эмоциями. Объединяет все сюжеты персонаж поэтессы, “городской сумасшедшей”, которая оказывается в гуще событий и наблюдает за происходящим со стороны.

Участники – лучшие в стране танцоры танго: чемпионы России и Европы, призеры международных соревнований, звезды проекта “Танцы” на ТНТ: Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, Кирилл Паршаков и Анна Гудыно, Илья Скрипкин и Полина Бокова, Роман Карачевцев и Екатерина Цыброва, Александр Сергеев и Екатерина Трушина, Артем Иржевский и Лили Горгодзе, Илья Сенаторов и Елизавета Сурменелян.

Магию танго создают: профессиональные вокалисты Мария Кирпичева и Ксана Сергиенко; SOLO TANGO ORQUESTA – единственный европейский танго-оркестр, дважды номинированный на Первую интернациональную танго-премию в Аргентине Premios Tango.

Свет, звук, декорации, живая музыка, страсть, танец, накал эмоций и красота в каждом движении: 18 марта в 20.00 в “Вегас Сити Холле”!

Генеральный спонсор – ООО "КВАЙССЕР ФАРМА" – торговая марка бренд “Доппельгерц”.

Полина ИВАНОВА

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