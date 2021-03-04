В Москве прозвучат "Времена года" Макса Рихтера

В Москве прозвучат "Времена года" Макса Рихтера
Фото: пресс-служба
На концерте можно услышать легендарный орган

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 8 марта  пройдет концерт "Времена года": Вивальди & Remix. В один вечер слушателей ждут "Времена года" Антонио Вивальди и версия знаменитого цикла, сделанная британским композитором Максом Рихтером. В концерте примут участие Константин Казначеев (скрипка), Иван Царёв (орган) и Симфонический оркестр "Инструментальная капелла". За дирижерским пультом – Филипп Петров. Организатор музыкального вечера – фонд Collegium Musicum.

Всемирный успех музыке Макса Рихтера принесло гипнотическое сочетание минимализма, кинематографической атмосферности и любви к неоклассике. Ремикс барочного шедевра в духе постминимализма мгновенно завоевал огромную популярность, а запись Recomposedby Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons возглавляла чарты в 22 странах. 

"Времена года" Антонио Вивальди – одно из самых известных и часто исполняемых произведений классической музыки. Итальянский мастер остроумно и изящно запечатлел в музыке то, каким видели окружающий мир и природу его современники. Цикл Вивальди – это и философское размышление, и великолепный иллюстрированный "календарь", и "обзорная экскурсия" по четырем регионам Италии.  

Макс Рихтер признался, что в детстве был безумно влюблен в эту музыку. "Позже, когда я стал более осведомленным и много слушал, мне стало труднее любить ее. “Времена года” мы слышим везде – ожидая ответа телефонного оператора, в торговом центре, в рекламе, – она повсюду. С помощью своего проекта я пытаюсь вдохнуть новую жизнь в это произведение и снова полюбить его", – отметил композитор.

Фото: пресс-служба

Сравнивая свою работу над "Временами года" с работой скульптора, маэстро сказал, что выбрал свои любимые фрагменты партитуры и преобразил их в новые музыкальные объекты, наслаивая и зацикливая знакомые фразы. Рихтер сохранил около 25% оригинальной партитуры, но в каждой секунде новой версии заложена ДНК Вивальди. По его словам, это мечта и размышления о шедевре великого итальянца.

Диск Recomposedby Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons, выпущенный в 2012 году Deutsche Grammophons, стал сенсацией. Эту тонкую, завораживающую и трогательную работу даже строгие критики встретили с восторгом и назвали прорывом в академической музыке, ведь после многих лет утомительных диско- и поп-версий область классических ремиксов, наконец, стала интересной.

Также на концерте будет звучать легендарный орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был бережно отреставрирован и сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте блистательный молодой органист Иван Царёв исполнит великие сочинения барокко и романтизма.

В программе:

Антонио Вивальди (1678 – 1741), цикл концертов "Времена года"

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750), Фантазия соль мажор, BWV 572

Луи Вьерн (1870 – 1937), хорал из Симфонии №2 для органа

Антонио Вивальди – Макс Рихтер (*1966). Recomposedby Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons

Начало концерта – в 16:00

Билеты – https://collegiummusicum.ru/

Полина ДОРОЖКИНА

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