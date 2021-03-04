Основу составят бэкстэйдж-фото из личного архива режиссера

C 18 марта Центр современного искусства М’АРС представит первую в России арт-медиа выставку о клипмейкинге легендарного режиссера Ирины Мироновой, снявшей за 20 лет более 1 тыс. клипов для самых топовых артистов страны. Помимо музыкальных видео в творческом арсенале Ирины есть крупные рекламные и международные видеопроекты, документальные фильмы и арт-ролики, во многих из которых она является не только постановщиком, но и автором идеи, креатором, вдохновителем. Она ведет проекты с самых основ – начиная от концепции, философии и позиционирования и заканчивая техническими решениями и визуальным языком. Арт-медиа выставка стала одним из способов коммуникации между Ириной Мироновой и зрителем. С помощью этого уникального формата клипмейкер не только раскроет многие профессиональные секреты, но и поделится ценным опытом.



Основу выставки составят бэкстэйдж-фото из личного архива режиссера, сделанные на съемках музыкальных клипов в период с 2000 по 2020 годы. На сегодняшний день архив насчитывает более 15 тыс. фотографий. В рамках экспозиции впервые в деталях будет показан процесс производства видеоклипа и "закулисье" работы клипмейкера. Помимо фотографий будут представлены и видеобэкстейджи самых знаковых клипов прошедшего 20-летия: "Уличные псы", "Трафик", "Будь или не будь", "Перелетная птица", "Мой рай", "Петербург – Ленинград", "Забрали в армию", "Безвоздушная тревога", “Хипстер”, “Это не мне” и другие.

На правах эксклюзива на выставке можно будет ознакомиться с уникальной концепцией проекта "35 звезд на 35 мм" реализованного Ириной в рамках ребрендинга одного из музыкальных телеканалов, где она, как креативный продюсер, создала и вдохнула жизнь в самый масштабный в истории российского музыкального телевидения проект, в котором приняли участие более 50 самых известных отечественных музыкантов разных стилей и направлений, от рок-музыки до хип-хопа и шансона. Тогда же Ирина Миронова воссоздала формат Instagram-stories (еще до появления "Инстаграм"), в рамках запуска первого реалити-шоу с Ксенией Собчак “Блондинка в шоколаде”.

Особенной частью экспозиции станут арт-объекты, собранные из киносъемочного оборудования, и инсталляции видеотехники, которые отразят эволюцию индустрии производства музыкальных клипов с 2000 по 2020 годы – от кинопленки 35 мм и видеокассет до смартфонов и VR-технологий. В частности, видеоролик "Morning" (2007) стал первым официальным клипом в России, снятым Ириной Мироновой на мобильный телефон. Этот девайс – Nokia NSeries N93 – и будет экспонирован на выставке.

Эксклюзивной возможностью станет проведение индивидуальных экскурсий от автора, в рамках которых Ирина Миронова лично покажет экспозицию и расскажет нескучные истории о создании видеомузыкальных миров. А авторский аудиогид представит собой увлекательное повествование об истории создания культовых клипов "из первых уст" и впервые расскажет о креативных режиссерских концептах, примененных в них.

Также, в рамках арт-медиа выставки будет показан фильм "MADAM MIRONOVA production", повествующий о творческом пути режиссера – от обучения на факультете прикладной космонавтики к созданию культовых музыкальных клипов.

За 20 творческой лет деятельности Ирина сняла более 1 тыс. клипов и является абсолютным рекордсменом по производству музыкального видеоконтента в стране. В ее арсенале – ролики для исполнителей всевозможных музыкальных стилей и направлений. Творчество режиссера охватывает многогранную палитру видеоформатов: музыкальные фильмы, видеоэксперименты, мюзиклы для частных коллекций, рекламные ролики и другие формы музыкального видеопроизводства. Весь этот опыт стал основой для открытия в 2020 году нового проекта – авторской видеошколы режиссера MIRONOVA online SCHOOL.

Центр современного искусства (ЦСИ) М’АРС находится по адресу: Пушкарёв пер., д. 5.

Это старейший независимый музей России, ориентированный на представление новаторских проектов с использованием цифровых технологий. Центр популяризирует искусство художников, экспериментирующих в сфере VR/AR и мультимедиа, регулярно проводит резонансные зрелищные мероприятия, рассчитанные на разную аудиторию. Среди ярких проектов Центра М’АРС: RESET 2.0 – иммерсивный проект художника-исследователя Ольги Щербаковой, "HI, HUMAN: Портал в будущее" – интерактивная выставка арт-группы Synticate team, "FLUIDS: МЕТАСОЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИЙ" – выставочный проект художника Евгении Мальцевой, музыканта Анастасии Мартьяновой и студии "Арт Динамикс".

Официальный сайт Ирины Мироновой – http://project374662.tilda.ws/.

Центр современного искусства М’АРС – https://centermars.ru

