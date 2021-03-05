В соборе святых Петра и Павла дадут концерт "Бах и джаз"

В соборе святых Петра и Павла дадут концерт "Бах и джаз"
Фото: пресс-служба
Известный московский дуэт предлагает послушать хорошо знакомые произведения знаменитого немецкого композитора в авторских обработках

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 7 марта состоится концерт "Бах и джаз". В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов Алексей Круглов (саксофон) и Игорь Гольденберг (орган).

Баха при жизни называли "старым париком", а музыку его считали слишком ученой. Время расставило все на свои места, и вот уже почти 200 лет произведения немецкого композитора не выходят из моды: они всегда актуальны и постоянно вдохновляют современных музыкантов. Известный московский дуэт предлагает по-новому взглянуть на хорошо знакомые сочинения Баха: в программе авторские обработки от soft-jazz до free-jazz.

Постоянные слушатели концертов Collegium Musicum уже оценили и полюбили программу "Бах & Jazz", придуманную яркими солистами-виртуозами: саксофонистом Алексеем Кругловым и органистом Игорем Гольденбергом. Музыка Баха – от "школьных" двухголосных инвенций и популярных пьес из "Нотной тетради Анны Магдалены Бах" до оркестровых пьес и "Страстей по Матфею" – будет звучать в дуэте органа и саксофона и станет темой для джазовых импровизаций.

Не обойдется концерт и без классики органного репертуара. Прозвучат такие шедевры, как Прелюдия и фуга до-мажор, Трио-соната ми-бемоль мажор и две знаменитые хоральные прелюдии для органа, одна из которых получила колоссальную популярность в России благодаря фильму Тарковского "Солярис" – еще одно свидетельство вечно современного звучания музыки немецкого гения. Но, пожалуй, самым большим сюрпризом станет джазовая импровизация на темы прославленной Токкаты и Фуги ре-минор.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Прелюдия и фуга до-мажор

Ария №19 "Хочу отдать тебе свое я сердце" из "Страстей по Матфею"

Сицилиана

Трио-соната ми-бемоль мажор для органа

Ария из Оркестровой сюиты ре мажор

Прелюдия доминор из I тома "Хорошо темперированного клавира"

Хоральная прелюдия "Ichrufzudir"

Двухголосная инвенция фа-мажор

Хоральная прелюдия "AlleinGottinderHöhseiEhr"

Импровизация на тему "Шутки" из оркестровой сюиты №2

Симфония из кантаты №156

Двухголосная инвенция до-мажор

"Волынка" из "Нотной тетради Анны Магдалены Бах"

Импровизация на монограмму BACH

"Менуэт" из "Нотной тетради Анны Магдалены Бах"

Токката и фуга ре минор в джазовой обработке Д. Тимма

Начало концерта – в 19:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/

Полина ДОРОЖКИНА

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