Россия отреставрирует дом-музей Пушкина в Кишиневе

Связи между нашей страной и Молдавией укрепляются

Россия отреставрирует дом-музей А.С. Пушкина в Кишиневе. Об этом заявила председатель Комитета по культуре Государственной думы РФ Елена Драпеко на приеме в посольстве Республики Молдова посвященном началу деятельности посла Владимира Головотюка в Москве, интенсификации двусторонних контактов и укрепление дружеских связей между двумя нашими странами. Также в ходе приема его соорганизатором и членом Совета московской "Деловой России" Дмитрием Шлопаком было анонсировано создание экономического Клуба друзей Молдовы.

Почетными гостями вечера выступили председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный и вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь. С российской стороны присутствовали сенатор Алексей Пушков, депутаты Государственной думы и парламента Москвы, высокопоставленные представители МИД РФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, журналисты, бизнесмены и деятели искусств.

В приветственных словах председателя молдавского парламента и главы дипломатической миссии соседней страны была подчеркнута необходимость регулярного политического диалога и проведения социально-культурных мероприятий с активным участием представителей бизнеса и культурной среды, в целях продвижения имиджа Республики Молдова. В свою очередь, российский сенатор Пушков отметил, что, даже если двусторонние отношения между нашими странами были порой осложнены, сотрудничество с Молдавией необходимо развивать.

Во время музыкального вечера для гостей прозвучали фрагменты шедевров мировой классики в исполнении народного артиста РФ – пианиста Юрия Розума и заслуженной артистки России – певицы Нины Шацкой. Участвовали в выступлении и их воспитанники.

Также музыкант Юрий Розум и соорганизатор праздничного вечера – член Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак – объявили о возможности выделения одаренным детям из Молдавии музыкальных стипендий для обучения в Москве.