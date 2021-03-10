Как только сожгут большой замок Короналюдоеда, болезнь пойдет на спад, и все будут здоровы

Масленица в Никола-Ленивце состоится 13 марта 2021. Попрощавшись с годом 2020-м, нужно еще пережить неприветливую зиму и, конечно, как следует встретить весну.



Встретить Масленицу лучше всего в вихре яркого карнавала. Надо сбросить с себя все плохое, постылое, снять напряжение, отмахнуться от страхов.

Масленица в Никола-Ленивце – это не просто веселые гуляния с блинами и забавами (хотя без них никуда), а большой перформанс в режиме реального времени. "Кудесники прогонят все хвори, а вечером позовут на сожжение не Масленицы, а большого арт-объекта Николая Полисского", – рассказали о событии в пресс-службе самого большого арт-парка Европы. И выразили уверенность: "Отдавая неподатливому огню – соавтору художника – наш арт-объект, мы вакцинируем мир от всех болезней, а там и до лета рукой подать".

Все билеты на Масленицу 13 марта в Никола-Ленивце закончились.Так как праздник будет проходить в весенний период, у организаторов нет возможности увеличивать парковку. В случае, если погодные условия за несколько дней до мероприятия будут устойчиво холодными, в продажу запустят еще одну партия билетов. Нужно следить за новостями.

Вход на Масленицу в Никола-Ленивце 13 марта осуществляется строго по билетам. Не следует покупать их у мошенников.

Никола-Ленивец – родина большого огня. Поэтому и в этот раз без него не обойдется. Будет сожжен арт-объект из лозы, похожий на гигантские ампулы или замок Короналюдоеда. Внутри – сено, ветки кустарников с сельхозполей и бесхозные палеты. Высота объекта – 24 метра. Так как это "собирается долго, исчезает быстро", нужно постараться увидеть ритуал собственными глазами.

"Сейчас все думают об этой новой "чуме" – коронавирусе. И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок Короналюдоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы . Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело!" – поделился впечатлениями о предстоящем событии художник, основатель арт-парка "Никола-Ленивец" и "Архстояния" Николай Полисский.

Расписание проведения мероприятий

С 11:00 до 16:00 – Масленичная ярмарка с блинкоинами

С 16:00 до 17:30 – Пахом. Великое лежание

С 16:30 до 17:30 – Олег Жуковский и весь честной народ. Хоровод на 15 ворот.

В 17:45 – Николай Полисский и огненная стихия. Вселенская вакцинация.

Блины и все такое

На празднике будут не только жечь, но и печь.

В меню закусочной на дни масленичных гуляний появятся блины по разным рецептам – от деревенских до столичных.

Места проведения праздника – кафе "Угра", купольный шатер, ярмарка.

Время гуляний – с 09:00 до 21:00

Социальную дистанцию проконтролируют особые скоморохи. Они разгонят скапливающихся людей вениками.

Проветривание будет обеспечено на 650 гектар.

Масленица в Никола-Ленивце

Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года. Именно тогда появилась главная идея – обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. Масленица в Никола-Ленивце не просто народный праздник с блинами и сжиганием чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром.

Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство: оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы после навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел.

В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Байконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду" и "Бастилию". При этом огонь в Никола-Ленивце не является символом ненависти или праведного гнева, как это бывает, когда сжигают, например, флаги или книги. Только в этот день пламя - мирное явление природы и главный участник карнавала. Его жар, взвихряющийся свет, и всепоглощающая мощь – символ приходящего весеннего солнца после долгой русской зимы.

