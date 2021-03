Зрителей ждет настоящий праздник: более двух часов бессмертных шедевров, определивших целую эпоху, в качественной симфонической обработке

В московском клубе Arbat Hall 20 марта состоится большой концерт симфонического оркестра Rockestra Live, посвященный рок-музыканту, вокалисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону, которому в этот день исполнилось бы 45 лет.

Rockestra Live, не понаслышке известный многим фанатам Linkin Park, выступит с хитами группы на сцене Arbat Hall, впервые с 2018 года. И это будет не просто концерт, зрителей ждет настоящий музыкальный праздник: более двух часов бессмертных шедевров, определивших целую эпоху, в качественной симфонической обработке.

В исполнении скрипок, альтов, виолончелей, барабанов, контрабаса прозвучат любимые миллионами знаменитые композиции, среди которых и топовые произведения: "Numb", "One Step Closer", "Inthe End, "Faint", "Crawling", "WhatI've Done" и многие другие. В финале вечера традиционное хоровое исполнение "One More Light" всем залом. Rockestra Live обещают порадовать и новыми аранжировками песен, которые ранее не исполнялись.

"На самом деле, когда мы готовили свою первую программу с хитами Linkin Park, даже представить не могли, что она настолько полюбится слушателям и уж точно не ожидали, что с нами свяжутся представители коллектива, чтобы благословить и поблагодарить за хорошую работу. Из концерта в концерт мы собираем полные залы и получаем невероятно душевные отзывы. А не так давно, было принято решение дополнить программу новыми композициями, которые мы тщательно раскладывали под оркестр, готовили партитуры.

Программа "Хиты группы Linkin Park" – отличная возможность познакомиться с творчеством оркестра, а если вы уже бывали на наших концертах, обязательно приходите снова – нам есть чем вас порадовать и удивить!" – рассказали в

пресс-службе оркестра Rockestra Live.

Рок в симфоническом звучании – самый настоящий и честный рок, завораживающий своей мощью и экспрессий. И Rockestra Live исполняет его всегда на самом высоком уровне, вдохновляясь творчеством невероятно талантливых, гениальных исполнителей и, конечно, энергетикой и отдачей своих зрителей.

Начало концерта – в 18:00.

Arbat Hall находится по адресу: ст. м. "Смоленская", ул. Новый Арбат, д. 21.

Rockestra Live – музыкальный коллектив из Москвы, исполняющий инструментальные каверы хитов современных рок-групп в составе симфонического оркестра. Основан в 2015 году. За время существования дал почти сотню концертов по всей стране. Регулярно выступает на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Они в разное время получали положительные отзывы и персональные одобрения от групп и лейблов, среди них Muse, Thirty Secondsto Mars, Placebo, Coldplay, Three Days Grace и конечно же Linkin Park (через Warner Music).