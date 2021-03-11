Слушатели смогут погрузиться в атмосферу творчества и ощутить дыхание давно ушедшей эпохи

На сцене Медиацентра "Дом Скрябина" 14 марта состоится благотворительный музыкальный вечер проекта Sound Out, посвященный сочинениям французских композиторов. На концерте в исполнении дуэта пианисток Елены Мойсеенко и Фатимы Дзусовой прозвучат произведения, написанные классиками для исполнения на фортепиано в четыре руки. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в Фонд поддержки талантливых детей.

Гостей концерта ждет музыка и увлекательный рассказ о том, как она создавалась. Слушатели смогут погрузиться в атмосферу творчества, прочувствовать, как именно и почему были написаны композиторами представленные в программе шедевры, ощутить дыхание давно ушедшей эпохи, и, как знать, может быть, открыть что-то новое в дне сегодняшнем.

Откроет вечер "Маленькая сюита" Клода Дебюсси – замечательное произведение, отчего-то показавшееся некоторым современникам простоватым и тривиальным. Но с тех пор прошло более ста лет, а сюиту все еще играют, и ее популярность не становится меньше.

Сюита "Долли" написана Габриэлем Форе для семьи Эммы Барзак, исполнявшей его песни. Долли (Куколкой) близкие звали Елену, дочь певицы. Ей, помимо общего названия произведения, посвящена отдельная пьеса – "Сад Долли". Брату Елены – Раулю, по прозвищу Мяу – также нашлось место в сюите. Пьеса так и называется – "Мяу". А еще есть "Колыбельная", "Нежность", "Китти-вальс" и навеянная образами Испании "Падеспань".

Морис Равель сочинил сюиту "Моя матушка гусыня", которая тоже будет звучать в этот вечер, для Мими и Жана Годебски – детей своих друзей, которым любил рассказывать разные истории (по его собственному выражению, "не слишком грустные по вечерам, во избежание кошмаров, и мрачные по утрам, для возбуждения аппетита").

Рассказы вылились в музыкальный шедевр для фортепиано в четыре руки, вскоре превратившийся в оркестровую сюиту и балет. Что было крайне необычным: как правило,композиторы начинают с балета, затем, выбрав лучшие эпизоды, создают оркестровую сюиту. После этого возникает фортепианное переложение. Но эта музыка оказалась настолько яркой и удачной, что Равель, видимо, просто не мог себя сдержать.

"Пляску смерти" Камиль Сен-Санс написал для симфонического оркестра, вдохновленный произведением поэта-символиста Анри Казалиса. В стихотворении описывается ночная пляска скелетов на кладбище, под стук каблуков Смерти, играющей на скрипке.

"Пляска смерти" посвящена пианистке Каролине Монтиньи-Ремори. Тем интереснее будет услышать ее, звучащую на фортепиано, ведь у исполнителей появляется прекрасная возможность показать симфоническое богатство тембров любимого инструмента во всем его неисчерпаемом многообразии.

В программе:

Клод Дебюсси, Маленькая сюита

Габриэль Форе, Сюита "Долли"

Камиль Сен-Санс, "Пляска смерти"

Морис Равель, "Моя матушка гусыня"

Начало концерта – 19.00

Адрес Дома-музея А.Н. Скрябина: Большой Новоплесковский пер., д. 11.

Категория 6+. Билеты можно выбрать на сайте .

О проекте:

Sound Out – музыкальный просветительский проект. Его цель – популяризация камерной музыки. Он объединяет музыку и историю, литературу, изобразительное искусство и современные технологии для того, чтобы публика могла максимально глубоко погрузиться в тему концерта. Участники проекта предлагают зрителю формат отличный от традиционного концерта: это захватывающий рассказ о ключевых событиях жизни композиторов, редкие фотографии и видео – все это вместе с музыкой создает неповторимую атмосферу и позволяет полностью погрузиться в эпоху. Музыканты сочетают в себе роли солистов и рассказчиков, стирая границы между публикой и артистом.

Фонд работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, организации их совершенствования, профессиональной поддержки и интеграции в общемировое культурное пространство. Под патронажем Фонда "SoundOut" на данный момент находится 9 талантливых музыкантов – 5 пианистов, 2 кларнетиста и 2 виолончелиста. Каждый ребенок обладает уникальным талантом и целеустремленностью.