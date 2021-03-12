Слушатели получат возможность соприкоснуться с крупнейшими школами органной музыки сквозь призму знаменитого немецкого композитора

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 14 марта состоится концерт заслуженного артиста России, профессора Александра Фисейского (орган) под названием "Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX – XX веков".



Новый цикл выдающегося российского органиста Александра Фисейского дает возможность соприкоснуться с крупнейшими школами органной музыки сквозь призму знаменитого композитора. Каждый концерт посвящен одному направлению (немецкий, французский и русский романтизм, первая и вторая половины ХХ века), но все их объединяет вселенная Иоганна Баха.

В первой части программы – три контрастных цикла Баха: по-юношески эффектная Прелюдия и фуга до-мажор, стремительная, ускользающе-прекрасная Фантазия и фуга ля-минор, а также меланхолично-строгая Прелюдия и фуга си минор. Ее настроение подхватывают тихая полифоническая Канцона и две обработки страстных хоралов.

Выбор органных произведенийдля второй части концерта очень оригинален. Александр Фисейский отдает предпочтение не крупным европейским мастерам первой половины ХХ века, а знакомит с редко звучащими опусам русских композиторов и музыкантов, воспитанных в России. Все они связаны с Петербургом, за каждым стоит интересный эпизод истории русской органной культуры.

Так, Цезарь Кюи был одним из немногих, кто с небрежением относился к фигуре и творчеству "покойника" Баха, считая его интересным лишь для "музыкальных археологов". Не представлял интереса для него и орган. Но к началу ХХ века, когда из стен Петербургской консерватории вышло много крупных органистов, органная музыка стала яркой краской в музыкальном ландшафте Северной столицы. Тогда не остался в стороне и Кюи – по просьбе французского аббата и органиста Жозефа Жубераон написал две прелюдии для сборника "Современные мастера органа". Они не похожи на сочинения тех, кто благоговел перед Бахом, и тем особенно интересны.

Для того же издания написана "Пастораль" латвийца Язепса Витоля – выпускника, а затем профессора Петербургской консерватории, среди воспитанников которого были Прокофьев и Мясковский. Через несколько лет после выхода сборника Витоль вернулся на родину и основал Латвийскую консерваторию.

Пьеса "Largo" другого прибалта и выпускника Петербургской консерватории – эстонца Рудольфа Тобиаса – впервые прозвучала в 1902 году в церкви Святого Иоанна эстонско-немецкого прихода Санкт-Петербурга в версии для органа с оркестром, а сегодня исполняется как сольная органная пьеса.

Завершит программу Пассакалья Шостаковича из оперы "леди Макбет Мценского уезда". Как оркестровый антракт она входит в число самых сильных симфонических фрагментов оперной классики ХХ века. Мало кто знает, что первоначально Пассакалья предназначалась для органа (отсюда и жанр, отсылающих к знаменитой Пассакалье Баха), установленного в ленинградском Малом оперном театре. Инструмент располагался на ярусе и его звуки, несущиеся сверху (как в церкви) должны были производить колоссальное впечатление.

Александр Фисейский совмещает активную концертную деятельность с педагогической работой: возглавляет кафедру органа и клавесина в РАМ имени Гнесиных, проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира (в Лондоне, Вене, Гамбурге, Балтиморе), принимает участие в работе жюри различных органных конкурсов, является инициатором фестиваля "Девять веков органа", ежегодного Международного симпозиума "Орган в XXI веке" и мн. др.

Фисейский избирался вице-президентом Ассоциации органистов СССР (1987 – 1991) и президентом Ассоциации органистов и органных мастеров Москвы (1988 – 1994). Им записано свыше 40 грампластинок и компакт-дисков на исторических и современных органах. Сольные концерты органиста с успехом проходят в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Магдебурге, Париже, Страсбурге, Милане, Гданьске и других европейских центрах.

Пропаганда национального органного наследия – еще одна, важнейшая, часть просветительской деятельности музыканта. Это семинары и мастер-классы по русской музыке в зарубежных вузах, запись компакт-дисков "200 лет русской органной музыки", выпуск трехтомника "Органная музыка в России" (Bärenreiter, Германия). В марте 2009 года вышла монография Александра Фисейского "Орган в истории мировой музыкальной культуры (III век до н. э. – 1800 год)".

В программе концерта:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Прелюдия и фуга до мажор, BWV 545

Хоральные обработки:

Valet will ichdirgeben, BWV 735

Christ lag in Todesbanden, BWV 718

Фантазия и фуга ля минор, BWV 561

Канцона, BWV 588

Прелюдия и фуга си минор, BWV 544

Цезарь Кюи (1835 – 1918)

Две прелюдии:

соль минор

ля-бемоль мажор

Язепс Витоль (1863 – 1948)

Пастораль

Рудольф Тобиас (1873 – 1918)

Largo

Дмитрий Шостакович (1906 – 1975)

Пассакалия из оперы "Леди Макбет Мценского уезда", соч. 29 (1932)

Начало концерта – в 19:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/.