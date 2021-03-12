Атмосфера одного из самых удивительных городов планеты оживет в музыке разных народов и стран

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 13 марта состоится концерт "Паломничество в Иерусалим". В вечере примут участие Василий Коростелёв (дудук, кавал, голос), Антонио Грамши (бузуки, крумхорн, перкуссия), Тарквиний Грамши (дарбука), титулярный органист Папской базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор (орган).



Атмосфера одного из самых удивительных городов планеты оживет в музыке разных народов и стран. В этой программе – как в узких переулках старого Иерусалима – сливаются голоса разных культур: большого исторического органа, этнических духовых и ударных инструментов.

"Паломничество в Иерусалим" больше, чем просто концерт. Это путешествие в пространстве и времени. В нем, как в самом Иерусалиме, смешалась музыка Востока и Запада, прошлого и настоящего, авторские и анонимные сочинения. Уникальное действо придумали испанский органист Даниэль Сальвадор, мультиинструменталист и певец Василий Коростелёв, а также Антонио Грамши – исследователь и экспериментатор, обладатель огромной коллекции музыкальных инструментов, – и его сын Тарквиний. Все они с энтузиазмом изучают малоизвестные страницы музыкальной истории, старинную музыку и внеевропейские культуры.

Они умеют из отдельных музыкальных произведений складывать яркую картину эпохи и увлекательные исторические маршруты. Василий, Антонио и Тарквиний владеют множеством этнических инструментов и приемами исполнения музыки разных стран востока. Их концерт – редкая возможность услышать мелодии средневековой Персии, Армении, Испании, Англии и Италии, музыку Византии, Турции, Израиля и Европы, а также экзотические для современного мира инструменты – дудук, кавал, бузуки, крумхорн, дарбука.

В программе:



Григор Нарекаци (Армения, X век). "Авик"

Мхитар Айриванеци (Армения, XIII век). "Сирт им сасани"

Король Альфонс X Мудрый (Испания, XIV век). Кантига св. Марие № 100

Аноним (Аравия, XIII век). Две мувашшахи

Аноним, Робертсбриджский кодекс (Англия, XIV век). Вторая эстампида

Аноним, Лондонский кодекс (Италия, XIV век). Ламенто ли Тристано и Ротта (эстампида)

Абдюлькадир Мараги (Персия/Азербайджан, XIV – XV века). "Растнакишбесте"

Аноним, Кодекс из Фаэнцы (Италия, XV век). Kyrie [Cunctipotens genitor Deus] eléison

Аноним (Сефарад, XV век). Лос Бильбиликос

Антонио де Кабесон (Испания, XVI век). Вариации на тему "Песня о рыцаре"

Димитрие Кантемир (Турция, XVII – XVIII века). "Исфахан пешрев"

Исмаил Хаммамизаде Деде Эфенди (Турция, XVIII – XIX века). "Хиджаз-бюселик Мураббабесте".

Морис Равель (Франция, ХХ век). Каддиш

Стелиос Петракис (Греция, XXI век). "Джурджуна"

Андрес Уйбо (Эстония, XXI век), "Новый Иерусалим"

Начало концерта – в 18:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/.