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В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 13 марта состоится концерт "Паломничество в Иерусалим". В вечере
примут участие Василий Коростелёв (дудук, кавал, голос), Антонио Грамши
(бузуки, крумхорн, перкуссия), Тарквиний Грамши (дарбука), титулярный органист
Папской базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор (орган).
Атмосфера одного из самых удивительных городов планеты оживет в музыке разных народов и стран. В этой программе – как в узких переулках старого Иерусалима – сливаются голоса разных культур: большого исторического органа, этнических духовых и ударных инструментов.
"Паломничество в Иерусалим" больше, чем просто концерт. Это путешествие в пространстве и времени. В нем, как в самом Иерусалиме, смешалась музыка Востока и Запада, прошлого и настоящего, авторские и анонимные сочинения. Уникальное действо придумали испанский органист Даниэль Сальвадор, мультиинструменталист и певец Василий Коростелёв, а также Антонио Грамши – исследователь и экспериментатор, обладатель огромной коллекции музыкальных инструментов, – и его сын Тарквиний. Все они с энтузиазмом изучают малоизвестные страницы музыкальной истории, старинную музыку и внеевропейские культуры.
Они умеют из отдельных музыкальных произведений складывать яркую картину эпохи и увлекательные исторические маршруты. Василий, Антонио и Тарквиний владеют множеством этнических инструментов и приемами исполнения музыки разных стран востока. Их концерт – редкая возможность услышать мелодии средневековой Персии, Армении, Испании, Англии и Италии, музыку Византии, Турции, Израиля и Европы, а также экзотические для современного мира инструменты – дудук, кавал, бузуки, крумхорн, дарбука.
В программе:
Григор Нарекаци (Армения, X век). "Авик"
Мхитар Айриванеци (Армения, XIII век). "Сирт им сасани"
Король Альфонс X Мудрый (Испания, XIV век). Кантига св. Марие № 100
Аноним (Аравия, XIII век). Две мувашшахи
Аноним, Робертсбриджский кодекс (Англия, XIV век). Вторая эстампида
Аноним, Лондонский кодекс (Италия, XIV век). Ламенто ли Тристано и Ротта (эстампида)
Абдюлькадир Мараги (Персия/Азербайджан, XIV – XV века). "Растнакишбесте"
Аноним, Кодекс из Фаэнцы (Италия, XV век). Kyrie [Cunctipotens genitor Deus] eléison
Аноним (Сефарад, XV век). Лос Бильбиликос
Антонио де Кабесон (Испания, XVI век). Вариации на тему "Песня о рыцаре"
Димитрие Кантемир (Турция, XVII – XVIII века). "Исфахан пешрев"
Исмаил Хаммамизаде Деде Эфенди (Турция, XVIII – XIX века). "Хиджаз-бюселик Мураббабесте".
Морис Равель (Франция, ХХ век). Каддиш
Стелиос Петракис (Греция, XXI век). "Джурджуна"
Андрес Уйбо (Эстония, XXI век), "Новый Иерусалим"
Начало концерта – в 18:00. Билеты – https://collegiummusicum.ru/.
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