В Москве пройдет онлайн-аукцион "С любовью к детям"

В Москве пройдет онлайн-аукцион "С любовью к детям"
Фото: пресс-служба
Уже сейчас можно ознакомиться с каталогом предложений и сделать заочную ставку

Благотворительный онлайн-аукцион "С любовью к детям" пройдет 22 марта на сайте BIDSPIRIT.COM. Организатор торгов – фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". 

"Мы предлагаем отличную возможность помочь детям, купив произведение искусства в подарок себе, партнерам или своим близким. Ваше участие в аукционе "С любовью к детям" поддержит здоровье нашего маленького подопечного. Именно так работает закон пяти "П", ведь помогать – правильно, просто, приятно и полезно", – прокомментировала событие президент фонда Фаина Захарова.

Фото: пресс-служба

Среди выставленных работ – произведения Хоана Миро, Альберто Джакометти, Андре Масона, Эрте, креативного директора Netflix Крэйга Дрэйка, других мастеров XX и XXI веков. Уже сейчас можно ознакомиться с каталогом и сделать заочную ставку на понравившийся вам лот тут.

Средства, вырученные от продажи картин, будут перечислены на лечение семилетнего Дениса Ромашина. Помочь мальчику и узнать его историю можно и до начала аукциона на нашем сайте.

Фото: пресс-служба

Проанонсировав свое участие в благотворительном аукционе, можно принести огромную пользу. А еще рассказать друзьям о том, как легко творить добро.

Давайте создадим будущее нашим детям вместе!

Фото: пресс-служба

Справка

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования.

Основные программы "Линии жизни" – это протонная терапия, лазерная хирургия, лечение плечелучевых синостозов и восстановительное лечение. Фонд оплачивает приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования и молекулярно-генетические обследования.

"Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям по всей стране. Фонд помог спасти и кардинально улучшить качество жизни 11 637 тяжелобольных детей. 

Полина ДОРОЖКИНА

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