Детям и взрослым покажут шоу, сказку и рок-оперу

Благотворительный фонд "Линия жизни" начал сотрудничество с Международной английской театральной труппой Flying Banana, чьи постановки с успехом проходят на различных площадках Москвы. В рамках партнерства театр запускает серию "Добрых спектаклей". Часть средств от проданных на них билетов отправится в фонд "Линия жизни" для поддержки его юных подопечных.

Первый "Добрый шоу-спектакль" – "Груффало" – состоится 20 марта в столичном Доме поэтов. Также в качестве "добрых" пройдут спектакль-сказка "Перикл" по мотивам произведения Пола Мюррея и рок-опера "Сон в летнюю ночь". Их покажут 1 июня – в Международный день защиты детей – на территории Англиканского собора святого Андрея в Москве.

"Для нас большая честь – сотрудничать и дружить с одним из крупнейших российских фондов "Линия жизни" и помогать в сборах средств на оплату лечения тяжелобольных детей. Теперь любой наш зритель тоже может легко стать благотворителем, купив билет. Это прекрасный опыт для детей и их родителей", ­­– отметил режиссер театра Мартин Кук, запуская серию "Добрых спектаклей".

Спектакль "Груффало" о приключении смелого мышонка рассчитан на детей от 3 лет. Он поставлен по мотивам известной сказки английской писательницы Джулии Дональдсон.

Известная сказка превратилась в яркое шоу со спецэффектами и сюрпризами, которые обязательно понравятся маленьким зрителям, желающим лучше знать английский язык. После спектакля все они получат возможность сфотографироваться с персонажами спектакля-сказки.

"Это сказка о торжестве доброты и смелости – важных качествах, которые живут как в сказках, так и в реальной жизни", – сказал Мартин Кук, приглашая на спектакль детей, открывающих для себя язык Шекспира.

Начало спектакля "Груффало" – в 11:00 и в 13:00.

Дом поэтов находится по адресу: Трехпрудный пер., д. 8.

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра – http://flyingbananas.ru/shop.html – или перед началом спектакля при наличии свободных мест в зале.