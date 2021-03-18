В программе гала-шоу прозвучит такая музыка, под которую сложно усидеть на месте

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" 20 марта отметит свое 20-летие. В этот день в Светлановском зале Московского Международного дома музыки дважды состоится праздничный концерт оркестра "Безумные танцы с Фабио Мастранджело".

В 2001 году коллектив дал свой первый концерт – в Большом зале Московской консерватории. В этом же году департаментом культуры города Москвы директором оркестра "Русская филармония" была назначена Гаянэ Шиладжян, которая на протяжении всего этого времени является его бессменным руководителем. Она автор и продюсер концертных программ оркестра, одной из первых начала реализовывать мультимедийные проекты, объединяющие исполнение классической музыки с живописью.

Нынче Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" – один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах на родине и за рубежом. В том числе на фестивалях в Австрии, Великобритании, Болгарии, Германии, Омана, Словакии, Тайваня, Турции, Франции, Чехии, Японии. Отличительной чертой коллектива является исполнение как классического репертуара, так и музыки в различных современных стилях и жанрах.

С 2018 года главным дирижером оркестра "Русская филармония" является Фабио Мастранджело. Именно он будет управлять оркестром на сцене Дома музыки 20 марта. Самое зажигательное и темпераментное гала-шоу "Безумные танцы" – это возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами чарующего мира танца.



В программе концерта – таинственный Восток, страстная Латинская Америка, безудержные половецкие пляски, пряные мелодии солнечной Испании, и, конечно, легендарное танго. Это именно та музыка, под которую сложно усидеть на месте.

Со сцены прозвучат яркие "хиты", которые ассоциируются с танцевальными ритмами разных эпох и народов. Каждый сможет насладиться и своим любимым музыкальным номером, и другими жемчужинами классической музыки – либертанго, мамбо, чардаш, танец с саблями, сиртаки, канкан и "семь сорок".

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", маэстро Фабио Мастранджело, солистка оперной труппы Большого театра Дарья Зыкова, участники проекта "Танцы со звездами" призеры чемпионата мира по латиноамериканской и европейской программам Инна Свечникова и Николай Пантюхин, артисты театра "Варьете", бандонеонист Иван Таланин и эффектное трио балалаек создадут волшебную праздничную атмосферу.

Участники концерта "Безумные танцы с Фабио Мастранджело":

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

Дарья Зыкова – сопрано

Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук – балалайки

Иван Таланин – бандонеон

Инна Свечникова, Николай Пантюхин ("Танцы со звездами")

Московский государственный театр "Варьете"

Начало концерта – в 15:00 и 19:00 (два концерта)

Адрес ММДМ: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

подробности на сайте оркестра – https://orchestra.ru/.