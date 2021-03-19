В соборе святых Петра и Павла отметят день рождения Баха

В соборе святых Петра и Павла отметят день рождения Баха
Фото: пресс-служба
Органист-виртуоз и невероятный эрудит Даниэль Сальвадор исполнит сочинения 16 ближайших и дальних родственников знаменитого немецкого композитора

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 21 марта пройдет концерт, посвященный дню рождения Иоганна Себастьяна Баха. В вечере примет участие титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор. Прозвучит органная музыка представителей семейства Бахов.

Фото: пресс-служба

Мы говорим Бах – подразумеваем Иоганн Себастьян. Однако династия, к которой принадлежал величайший из когда-либо живших композиторов, насчитывала несколько поколений музыкантов, известных по всей Германии. Их мастерство и авторитет были столь огромны, что сама фамилия Бах была в то время синонимом профессии музыканта.

Фото: пресс-служба

В день рождения Баха – 21 марта – органист-виртуоз и невероятный эрудит Даниэль Сальвадор исполнит сочинения 16 разных Бахов – ближайших и дальних родственников Иоганна Себастьяна. В стенах неоготического собора гости концерта смогут насладиться звучанием  легендарного органа. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer,  в начале 2000-х годов орган был бережно отреставрирован и сохранил свою уникальную механику.

В программе: 

Иоганн Генрих Бах (1615 – 1692)
Хоральная прелюдия Erbarm’ dichmein, o HerreGott

Иоганн Кристоф Бах (1642 – 1703)
Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор

Иоганн Михаэль Бах (1648 – 1694)
Хоральная прелюдия Diessinddieheil’genzehnGebot’

Иоганн Николаус Бах (1666 – 1734)
Хоральная прелюдия Nunfreuteuch, liebenChristeng’mein

Иоганн Кристоф Бах II (1668 – 1692)
Intonatioetfuga (Транскрипция Д. Сальвадора)

Иоганн Бернхард Бах (1676 – 1749)
Чакона

Иоганн Людвиг Бах (1677 – 1731)
Ария для трубы (Транскрипция Д. Сальвадора)

Иоганн Лоренц Бах (1695 – 1773)
Прелюдия ре мажор (Транскрипция Д. Сальвадора)

Вильгельм Фридеман Бах (1710 – 1784)
Хоральная прелюдия WasmeinGottwill, dasgschehallzeit

Карл Филипп Эммануил Бах (1714 – 1788)
Соната для органа ре мажор (Allegro), Wq. 70/5-3

Готфрид Генрих Бах (1715 – 1739)
Менуэт

Иоганн Эрнст Бах (1722 – 1781)
Фантазия и фуга фа мажор

Иоганн Кристоф Фридрих Бах (1732 – 1795)
Вариации на тему Ah, vousdirai-je, maman

Иоганн Кристиан Бах (1735 – 1782)
Фуга на тему B-A-C-H

Иоганн Михаэль Бах III (1745 – 1820)
Шесть строчек для органа (Транскрипция Д. Сальвадора)

Вильгельм Фридрих Эрнст Бах (1759 – 1845)
Токката

Полина ДОРОЖКИНА

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