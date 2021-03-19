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В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 21 марта пройдет концерт, посвященный дню рождения Иоганна Себастьяна Баха. В вечере примет участие титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор. Прозвучит органная музыка представителей семейства Бахов.
Мы говорим Бах – подразумеваем Иоганн Себастьян. Однако династия, к которой принадлежал величайший из когда-либо живших композиторов, насчитывала несколько поколений музыкантов, известных по всей Германии. Их мастерство и авторитет были столь огромны, что сама фамилия Бах была в то время синонимом профессии музыканта.
В день рождения Баха – 21 марта – органист-виртуоз и невероятный эрудит Даниэль Сальвадор исполнит сочинения 16 разных Бахов – ближайших и дальних родственников Иоганна Себастьяна. В стенах неоготического собора гости концерта смогут насладиться звучанием легендарного органа. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов орган был бережно отреставрирован и сохранил свою уникальную механику.
В программе:
Иоганн Генрих Бах (1615 – 1692)
Хоральная прелюдия Erbarm’ dichmein, o HerreGott
Иоганн Кристоф Бах
(1642 – 1703)
Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор
Иоганн Михаэль Бах
(1648 – 1694)
Хоральная прелюдия Diessinddieheil’genzehnGebot’
Иоганн Николаус Бах
(1666 – 1734)
Хоральная прелюдия Nunfreuteuch, liebenChristeng’mein
Иоганн Кристоф Бах II
(1668 – 1692)
Intonatioetfuga (Транскрипция Д. Сальвадора)
Иоганн Бернхард Бах
(1676 – 1749)
Чакона
Иоганн Людвиг Бах
(1677 – 1731)
Ария для трубы (Транскрипция Д. Сальвадора)
Иоганн Лоренц Бах
(1695 – 1773)
Прелюдия ре мажор (Транскрипция Д. Сальвадора)
Вильгельм Фридеман
Бах (1710 – 1784)
Хоральная прелюдия WasmeinGottwill, dasgschehallzeit
Карл Филипп Эммануил
Бах (1714 – 1788)
Соната для органа ре мажор (Allegro), Wq. 70/5-3
Готфрид Генрих Бах
(1715 – 1739)
Менуэт
Иоганн Эрнст Бах
(1722 – 1781)
Фантазия и фуга фа мажор
Иоганн Кристоф
Фридрих Бах (1732 – 1795)
Вариации на тему Ah, vousdirai-je, maman
Иоганн Кристиан Бах
(1735 – 1782)
Фуга на тему B-A-C-H
Иоганн Михаэль Бах
III (1745 – 1820)
Шесть строчек для органа (Транскрипция Д. Сальвадора)
Вильгельм Фридрих
Эрнст Бах (1759 – 1845)
Токката
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