Органист-виртуоз и невероятный эрудит Даниэль Сальвадор исполнит сочинения 16 ближайших и дальних родственников знаменитого немецкого композитора

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 21 марта пройдет концерт, посвященный дню рождения Иоганна Себастьяна Баха. В вечере примет участие титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор. Прозвучит органная музыка представителей семейства Бахов.

Мы говорим Бах – подразумеваем Иоганн Себастьян. Однако династия, к которой принадлежал величайший из когда-либо живших композиторов, насчитывала несколько поколений музыкантов, известных по всей Германии. Их мастерство и авторитет были столь огромны, что сама фамилия Бах была в то время синонимом профессии музыканта.

В день рождения Баха – 21 марта – органист-виртуоз и невероятный эрудит Даниэль Сальвадор исполнит сочинения 16 разных Бахов – ближайших и дальних родственников Иоганна Себастьяна. В стенах неоготического собора гости концерта смогут насладиться звучанием легендарного органа. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов орган был бережно отреставрирован и сохранил свою уникальную механику.

В программе:

Иоганн Генрих Бах (1615 – 1692)

Хоральная прелюдия Erbarm’ dichmein, o HerreGott

Иоганн Кристоф Бах (1642 – 1703)

Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор

Иоганн Михаэль Бах (1648 – 1694)

Хоральная прелюдия Diessinddieheil’genzehnGebot’

Иоганн Николаус Бах (1666 – 1734)

Хоральная прелюдия Nunfreuteuch, liebenChristeng’mein

Иоганн Кристоф Бах II (1668 – 1692)

Intonatioetfuga (Транскрипция Д. Сальвадора)

Иоганн Бернхард Бах (1676 – 1749)

Чакона

Иоганн Людвиг Бах (1677 – 1731)

Ария для трубы (Транскрипция Д. Сальвадора)

Иоганн Лоренц Бах (1695 – 1773)

Прелюдия ре мажор (Транскрипция Д. Сальвадора)

Вильгельм Фридеман Бах (1710 – 1784)

Хоральная прелюдия WasmeinGottwill, dasgschehallzeit

Карл Филипп Эммануил Бах (1714 – 1788)

Соната для органа ре мажор (Allegro), Wq. 70/5-3

Готфрид Генрих Бах (1715 – 1739)

Менуэт

Иоганн Эрнст Бах (1722 – 1781)

Фантазия и фуга фа мажор

Иоганн Кристоф Фридрих Бах (1732 – 1795)

Вариации на тему Ah, vousdirai-je, maman

Иоганн Кристиан Бах (1735 – 1782)

Фуга на тему B-A-C-H

Иоганн Михаэль Бах III (1745 – 1820)

Шесть строчек для органа (Транскрипция Д. Сальвадора)

Вильгельм Фридрих Эрнст Бах (1759 – 1845)

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