Приложение для знакомств Mamba позаботится о бездомных котах

Это уже не первая благотворительная акция компании

Крупнейший российский дейтинг Мамба выпустил серию специальных виртуальных подарков – мартовских котиков, средства от продажи которых пойдут на корм бездомных животных. Распорядится деньгами Teddy Food – сервис помощи бездомным животным.



Teddy Food работает в 16 городах России от Москвы и Питера до Екатеринбурга и Сочи, объединяя более 30 приютов, в которых содержатся несколько сотен животных. С каждым месяцем список приютов растет, поэтому сотрудничество с Mamba в Teddy Food рассматривают как шаг к расширению возможностей для помощи усатым. Представители сервиса надеются, что подобные акции вовлекут в благотворительность более широкую аудиторию и еще больше животных в приютах и на улице получит необходимую помощь, а некоторые найдут и новый дом.

Приложение для знакомств Mamba уверенно осваивает направление благотворительности. Это уже не первая акция. Весной 2020 была проведена экологическая инициатива с Всемирным фондом дикой природы WWF, в рамках которой приложение помогало спасать популяцию дальневосточных аистов. Затем проект с "Центром "Насилию. Нет". Пользователям было предложено дарить друг другу виртуальные подарки “Нежное сердце”, средства от продажи которых пошли на нужды жертв домашнего насилия.

Как показала практика, люди охотно участвуют в таких акциях, ведь в данном случае подарок обретает дополнительный смысл – “делать добро”. И теперь – поддержка усилий по спасению бездомных животных, которая обещает быть востребованной. Ведь среди посетителей Mamba более 800 тысяч указало, что любит котиков, или является "котоматерью" либо "котоотцом".

Виртуальные котики из совместного проекта Mamba и Teddy Food придадут дополнительной значимости онлайн-знакомствам: даря такой подарок, пользователи будут не только выражать симпатию, но и помогать усатым подопечным.