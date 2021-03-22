На портале Vseprosport.ru запущен раздел с прогнозами звезд российского спорта

На портале Vseprosport.ru запущен раздел с прогнозами звезд российского спорта
Фото: Michael Kolvenbach/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Информационный портал Vseprosport.ru объявил о сотрудничестве с рядом звёзд российского спорта, которые будут публиковать свои прогнозы на ключевые события из мира футбола, хоккея и других дисциплин.

Специалисты портала Vseprosport.ru напомнили, что высказывания прогнозистов, даже из числа знаменитых спортсменов, не могут восприниматься как гарантия достоверности. Если вы используете прогноз для заключения пари, помните о рисках и вероятности ошибки, которые есть всегда. Не рискуйте критичными для себя суммами и думайте о последствиях.

Раздел с прогнозами экспертов

В разделе с прогнозами и обзорами предстоящих матчей на портале будут публиковаться авторские мнения таких известных в своих кругах звезд, как Павлюченко, Калиниченко, Мостовой, Миронов и многих других.

У каждого из приглашенных спортсменов указана своя специализация – та дисциплина, в которой он считается гуру, и в которой у него больше опыта для объективных прогнозов и авторитетного мнения касательно предстоящего матча.

У каждого прогнозиста будет раздел с открытой статистикой, доступной для каждого пользователя. В ней специалисты портала указывают кол-во успешных и неудачных прогнозов конкретного спортсмена за определенных промежуток времени.

Кто будет в команде Vseprosport.ru

Например, Калиниченко, лучший бомбардир Чемпионата России в 2006-2007 годах, экс-форвард титульных отечественных клубов и клуба АПЛ, ожидаемо специализируется на футбольных прогнозах. В команде сайта он с 2020 года, и за это время успел дать более 200 прогнозов.

Еще один компетентный футбольный прогнозист, публикующийся на портале – Александр Мостовой, знаменитый российский полузащитник, бывший игрок "Спартака" и ряда известных зарубежных клубов.

За хоккейные прогнозы будут отвечать такие известные спортсмены и тренеры, как Борис Миронов, защитник сборной СССР, игрок ЦСКА и клубок НХЛ, а также Владимир Плющев, бывший тренер российской сборной, в том числе моложеных и юношеских сборных, с которыми тренер брал золото ЧМ.

За единоборства отвечает такой всемирно известный боец, как Александр Емельяненко, мастер по самбо и дзюдо, который за свою карьеру одержал 28 побед (провел 37 поединков), многократно был чемпионов России, Европы и мира.

Ознакомиться с прогнозами на предстоящие матчи от известных спортсменов и экспертов вы можете на сайте Vseprosport.

Роман ИГНАТОВ

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