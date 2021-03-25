Новая постановка отличается от привычной драматургии Островского

Всего четыре дня в апреле – 1, 28, 29 и 30-го – во МХАТ имени М. Горького покажут премьерный спектакль "Лес" в постановке петербургского режиссера Виктора Крамера. В главных ролях: Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Татьяна Поппе и Алиса Гребенщикова.

Новая постановка МХАТ отличается от привычной и классической драматургии Александра Островского: стык авангарда, классического театра, буффонады, минимализма и многослойности – в ней с помощью иронии и юмора сочетается несочетаемое. Новаторская форма постановки присутствует в декорациях, в костюмах, в пластике, в музыке, раскрывая и помогая увидеть новые смыслы классической пьесы.

Вместо традиционной сценографии, на сцене зритель видит гору опилок, которые, как в последнем дне Помпеи, покрывают все имение Гурмыжской. По ним ходят, бегают и прыгают главные герои, одетые в костюмы, которые мало чем напоминают о веке XIX, а намекают, скорее, на героев XXI века. В гору опилок превратилась вся усадьба, а на ней величественно возвышается лесопильная машина и превращает в труху не только лес, но и мебель некогда традиционного русского имения. Вполне современный пейзаж, на фоне которого разворачивается история алчности и жестокости одних и благородных поступков других.

Пьесу "Лес" А.Н. Островский написал в 1871 году. Пореформенная Россия и нарождающаяся буржуазия, крушение патриархальной морали и духовная пустота, отсутствие нравственных исканий, деление на людей аморальных и чистых, простых – вот основной посыл этой комедии.

Российский зритель любит спектакли по русской классической драматургии. Из них при всем старании невозможно выхолостить смыслы. Они проверены временем и многими предыдущими поколениями соотечественников, воспитанных на русской классике, которая умеет скреплять нацию.

Возрастное ограничение: 12+.

Продолжительность спектакля – 3 часа с одним антрактом.