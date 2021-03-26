В соборе святых Петра и Павла дадут концерт "Springinthecity: Бах, Вивальди, Пьяццолла"

В соборе святых Петра и Павла дадут концерт "Springinthecity: Бах, Вивальди, Пьяццолла"
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Мостиком от классики к современности станет музыка Иоганна Себастьяна Баха в переложении для большого ансамбля саксофонов

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 28 марта состоится концерт "Springinthecity: Бах, Вивальди, Пьяццолла". Шедевры классической музыки и популярные сочинения композиторов ХХ века прозвучат в исполнении ансамбля большого исторического органа, саксофона и гитары.

Откроет концерт музыка Вивальди. Прозвучит первая часть одноименного концерта из знаменитого цикла "Времена года". Самое романтичное время года, пронизанное теплыми лучами солнца и ароматами первых цветов, вдохновляло многих композиторов, и для своей программы музыканты выбрали нежный "Подснежник" из "Времен года" Чайковского и изумительно красивые пьесы Эдварда Грига.

Мостиком от классики к современности станет музыка Иоганна Себастьяна Баха в переложении для большого ансамбля саксофонов. Вторая часть программы – популярные сочинения ХХ века, созданные в разных частях нашей планеты.

Сюита "Шаннон" ирландского композитора Киарана Фаррелла вдохновлена поэтичными легендами о самой длинной реке Ирландии. Французский композитор и мультиинструменталист Матиас Дюплесси запечатлел в звуках Аппалачи, которые особенно прекрасны весной.

Ритмы Южной Америки звучат в музыке аргентинца Астора Пьяццоллы и бразильского гитариста Паоло Беллинати. Завершит программу хит американца Мэйсона Уильямса "Classicalgas", который существует во множестве каверов – от альбома скрипачки Ванессы Мэй до "Симпсонов".

Солисты: лауреат международных конкурсов, артист Yamaha, солист театра имени С. Образцова Иван Дыма (саксофоны), лауреаты международных конкурсов Никита Неделько (гитара) и Юлия Иконникова (орган),  большой ансамбль саксофонов имени Шнитке

В программе:

Антонио Вивальди (1678 – 1741)

1-я часть концерта "Весна" из цикла "Времена года"

Петр Чайковский (1840 – 1893)

"Апрель. Подснежник" из цикла "Времена года"

Сергей Орехов (1935 – 1998)

Обработка русской народной песни "Вот мчится тройка почтовая"

Эдвард Григ (1843 – 1907)

"Весной" ор. 43 № 6

"Сердце поэта" ор. 52 № 3

"Люблю тебя" ор. 41 №3

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Концерт до минор, BWV 1060

Киаран Фаррелл (*1969)

Сюита "Шаннон", в 3-х частях

Матиас Дюплесси (*1972)

"Аппалачи"

Юрий Должиков (1932 – 2005)

Романс

Пауло Беллинати (*1950)

"Джонго"

АсторПьяццолла (1921 – 1992)

Lamento, Fracanapa

Мэйсон Уильямс (*1938)

Classicalgas

Начало концерта – в 19:00, длительность – 1 час 30 минут.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Последствия аварии в Суэцком канале для России оценили эксперты

Блокировка пути создала сложности для поставок СПГ, но повысила цены на нефть сорта Urals

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей