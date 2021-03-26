Мостиком от классики к современности станет музыка Иоганна Себастьяна Баха в переложении для большого ансамбля саксофонов

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 28 марта состоится концерт "Springinthecity: Бах, Вивальди, Пьяццолла". Шедевры классической музыки и популярные сочинения композиторов ХХ века прозвучат в исполнении ансамбля большого исторического органа, саксофона и гитары.

Откроет концерт музыка Вивальди. Прозвучит первая часть одноименного концерта из знаменитого цикла "Времена года". Самое романтичное время года, пронизанное теплыми лучами солнца и ароматами первых цветов, вдохновляло многих композиторов, и для своей программы музыканты выбрали нежный "Подснежник" из "Времен года" Чайковского и изумительно красивые пьесы Эдварда Грига.

Мостиком от классики к современности станет музыка Иоганна Себастьяна Баха в переложении для большого ансамбля саксофонов. Вторая часть программы – популярные сочинения ХХ века, созданные в разных частях нашей планеты.

Сюита "Шаннон" ирландского композитора Киарана Фаррелла вдохновлена поэтичными легендами о самой длинной реке Ирландии. Французский композитор и мультиинструменталист Матиас Дюплесси запечатлел в звуках Аппалачи, которые особенно прекрасны весной.

Ритмы Южной Америки звучат в музыке аргентинца Астора Пьяццоллы и бразильского гитариста Паоло Беллинати. Завершит программу хит американца Мэйсона Уильямса "Classicalgas", который существует во множестве каверов – от альбома скрипачки Ванессы Мэй до "Симпсонов".

Солисты: лауреат международных конкурсов, артист Yamaha, солист театра имени С. Образцова Иван Дыма (саксофоны), лауреаты международных конкурсов Никита Неделько (гитара) и Юлия Иконникова (орган), большой ансамбль саксофонов имени Шнитке

В программе:

Антонио Вивальди (1678 – 1741)

1-я часть концерта "Весна" из цикла "Времена года"

Петр Чайковский (1840 – 1893)

"Апрель. Подснежник" из цикла "Времена года"

Сергей Орехов (1935 – 1998)

Обработка русской народной песни "Вот мчится тройка почтовая"

Эдвард Григ (1843 – 1907)

"Весной" ор. 43 № 6

"Сердце поэта" ор. 52 № 3

"Люблю тебя" ор. 41 №3

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Концерт до минор, BWV 1060

Киаран Фаррелл (*1969)

Сюита "Шаннон", в 3-х частях

Матиас Дюплесси (*1972)

"Аппалачи"

Юрий Должиков (1932 – 2005)

Романс

Пауло Беллинати (*1950)

"Джонго"

АсторПьяццолла (1921 – 1992)

Lamento, Fracanapa

Мэйсон Уильямс (*1938)

Classicalgas

Начало концерта – в 19:00, длительность – 1 час 30 минут.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/