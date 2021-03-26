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В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 28 марта состоится концерт "Springinthecity: Бах, Вивальди, Пьяццолла". Шедевры классической музыки и популярные сочинения композиторов ХХ века прозвучат в исполнении ансамбля большого исторического органа, саксофона и гитары.
Откроет концерт музыка Вивальди. Прозвучит первая часть одноименного концерта из знаменитого цикла "Времена года". Самое романтичное время года, пронизанное теплыми лучами солнца и ароматами первых цветов, вдохновляло многих композиторов, и для своей программы музыканты выбрали нежный "Подснежник" из "Времен года" Чайковского и изумительно красивые пьесы Эдварда Грига.
Мостиком от классики к современности станет музыка Иоганна Себастьяна Баха в переложении для большого ансамбля саксофонов. Вторая часть программы – популярные сочинения ХХ века, созданные в разных частях нашей планеты.
Сюита "Шаннон" ирландского композитора Киарана Фаррелла вдохновлена поэтичными легендами о самой длинной реке Ирландии. Французский композитор и мультиинструменталист Матиас Дюплесси запечатлел в звуках Аппалачи, которые особенно прекрасны весной.
Ритмы Южной Америки звучат в музыке аргентинца Астора Пьяццоллы и бразильского гитариста Паоло Беллинати. Завершит программу хит американца Мэйсона Уильямса "Classicalgas", который существует во множестве каверов – от альбома скрипачки Ванессы Мэй до "Симпсонов".
Солисты: лауреат международных конкурсов, артист Yamaha, солист театра имени С. Образцова Иван Дыма (саксофоны), лауреаты международных конкурсов Никита Неделько (гитара) и Юлия Иконникова (орган), большой ансамбль саксофонов имени Шнитке
В программе:
Антонио Вивальди (1678 – 1741)
1-я часть концерта "Весна" из цикла "Времена года"
Петр Чайковский (1840 – 1893)
"Апрель. Подснежник" из цикла "Времена года"
Сергей Орехов (1935 – 1998)
Обработка русской народной песни "Вот мчится тройка почтовая"
Эдвард Григ (1843 – 1907)
"Весной" ор. 43 № 6
"Сердце поэта" ор. 52 № 3
"Люблю тебя" ор. 41 №3
Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)
Концерт до минор, BWV 1060
Киаран Фаррелл (*1969)
Сюита "Шаннон", в 3-х частях
Матиас Дюплесси (*1972)
"Аппалачи"
Юрий Должиков (1932 – 2005)
Романс
Пауло Беллинати (*1950)
"Джонго"
АсторПьяццолла (1921 – 1992)
Lamento, Fracanapa
Мэйсон Уильямс (*1938)
Classicalgas
Начало концерта – в 19:00, длительность – 1 час 30 минут.
Билеты – https://collegiummusicum.ru/
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