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Благотворительный фонд "Линия жизни" и Фонд "Академия Российского телевидения" объявляют о проведении Всероссийской премии в области благотворительности и меценатства "В союзе слова и добра" в 2021 году.
Премия присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России, на конкурсной основе.
Номинации:
"Телеканал/ ТВ программа"
"Радиостанция"
"Периодическое издание"
"СМИ, обеспечивающее рекламно-информационную поддержку благотворительным проектам"
"Информационное агентство"
"Интернет-портал"
"Корпоративное СМИ"
"Digital проект"
"За личный вклад"
Участие в конкурсе – бесплатное.
Принимаются работы, которые были в эфире или опубликованы в 2020 году.
Срок приема работ – с 24 марта по 24 апреля 2021 года.
Церемония награждения победителей состоится в Москве 8 июня 2021 года. Место ее проведения уточняется.
Справка
Премия "В союзе слова и добра" основана благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" в 2012 году. Основная цель – создание платформы для сотрудничества некоммерческих организаций, меценатов и добровольческих движений с представителями СМИ, с целью дальнейшего развития и укрепления третьего сектора российской экономики – благотворительности России.
Сотрудничество со СМИ – важная составляющая в деятельности благотворительной организации. Благодаря медиаиндустрии любой человек, который хочет помочь, узнает, как он может это сделать. Именно эта просветительская работа со стороны СМИ не должна оставаться незамеченной.
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