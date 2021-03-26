Награда присуждается СМИ, которые освещают работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России

Благотворительный фонд "Линия жизни" и Фонд "Академия Российского телевидения" объявляют о проведении Всероссийской премии в области благотворительности и меценатства "В союзе слова и добра" в 2021 году.

Премия присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России, на конкурсной основе.

Номинации:

"Телеканал/ ТВ программа"

"Радиостанция"

"Периодическое издание"

"СМИ, обеспечивающее рекламно-информационную поддержку благотворительным проектам"

"Информационное агентство"

"Интернет-портал"

"Корпоративное СМИ"

"Digital проект"

"За личный вклад"

Участие в конкурсе – бесплатное.

Принимаются работы, которые были в эфире или опубликованы в 2020 году.

Срок приема работ – с 24 марта по 24 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей состоится в Москве 8 июня 2021 года. Место ее проведения уточняется.

Справка

Премия "В союзе слова и добра" основана благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" в 2012 году. Основная цель – создание платформы для сотрудничества некоммерческих организаций, меценатов и добровольческих движений с представителями СМИ, с целью дальнейшего развития и укрепления третьего сектора российской экономики – благотворительности России.

Сотрудничество со СМИ – важная составляющая в деятельности благотворительной организации. Благодаря медиаиндустрии любой человек, который хочет помочь, узнает, как он может это сделать. Именно эта просветительская работа со стороны СМИ не должна оставаться незамеченной.