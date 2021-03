В Москве пройдет концерт "Аллилуйя. Шедевры европейской духовной музыки"

Слушателей ждет огромная музыкальная панорама – от "Сотворения мира" до "Мессии"

В Евангелистско-лютеранском соборе святых Петра и Павла 4 апреля состоится большой праздничный концерт "Аллилуйя. Шедевры европейской духовной музыки". В этот день западноевропейский мир отмечает Пасху, и в стенах собора будут звучать лучшие фрагменты великих духовных сочинений трех столетий – от Баха и Генделя до Рахманинова.



В вечере примут участие два крупнейших российских коллектива: Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова и Государственный хор имени А.В. Свешникова. Солисты: Ксения Нестеренко, Мария Остроухова и Юрий Ростоцкий. За дирижерским пультом – автор проекта и руководитель фонда Collegium Musicum Олег Романенко.

Слушателей ждет огромная музыкальная панорама – от "Сотворения мира" до "Мессии". Она охватывает несколько эпох: барокко, классицизм, романтизм и начало ХХ века, а также важнейшие сюжеты христианства из Ветхого и Нового завета – сотворение мира, пророки, жизнь и смерть Христа.

Помимо таких шедевров, как "Аллилуйя" из мотета "Exsultate, jubilate" Моцарта, фрагменты Мессы си минор и "Страстей по Матфею" Баха, "Мессии" Генделя и "Немецкого реквиема" Брамса, в концерте прозвучат и раритеты – самые яркие номера из ораторий "Сотворение мира", "Илия" Мендельсона и "Христос на Масличной горе" Бетховена. Каждый композитор говорит о боге на своем языке, и из этого многоголосия складывается впечатляющий ландшафт мировой духовной музыки.

В программе:

Людвииг ван Бетховен (1770 -1827). Финальный хор из оратории "Христос на Масличной горе"

В.А. Моцарт (1756 – 1791). Kyrie из мессы до минор, Мотет "Ave verum corpus", ария "Аллилуйя" из мотета "Exsultate, jubilate"

И.С. Бах (1685 – 1750). Хор "O Hauptvoll Blutund Wunden" из "Страстей по Матфею", "Gloria" из Мессы си минор, "Donanobispacem" из Мессы си минор, Токката и фуга ре минор для органа соло, ария "Erbarmedich, meinGott" из "Страстей по Матфею"



С. Рахманинов (1873 – 1943). "Тебе поем", "Богородице Дево, радуйся" из "Всенощного бдения"



Ф.Й. Гайдн (1732 – 1809). Хор "Die Himmelerzahlen" из оратории "Сотворение мира"



И. Брамс (1833 – 1897). Хор "Wielieblichsind Deine Wohnungen, HerrZebaoth!" из "Немецкого реквиема"

Ф. Шуберт (1797 – 1828). Ave Maria



Ф. Мендельсон (1809-1847). Хор "Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlum mertnicht" из оратории "Илия", финальный хор из оратории "Илия"

Г.Ф. Гендель (1685 – 1759). Хор "Worthy is the Lamb that was slain" из оратории "Мессия".



Начало концерта – в 20:00, длительность 1 час 30 минут

Билеты – https://collegiummusicum.ru/.