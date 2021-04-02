На шоу коллектива будет царить угар, от которого содрогнутся стены

The Hatters устроит грандиозный праздник. Большой сольный концерт группы в стиле джипси-панк-рок не обойдется без новых композиций, проверенных хитов, танцев до упаду, ну и, конечно, без сюрпризов.

На шоу будет царить угар, от которого содрогнутся стены. Музыканты приглашают танцевать, веселиться и петь вместе с ними – доказать, что не разучились отрываться по полной за долгие карантинные вечера.

Концерт состоится 9 апреля в Adrenaline Stadium. Зрители его точно не забудут!

Шоу пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Всех гостей убедительно просят соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.

Внимание! Количество билетов строго ограничено. Их можно купить тут.

Для лиц старше 16 лет.