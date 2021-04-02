Этой весной The Hatters даст большой сольный концерт 

Этой весной The Hatters даст большой сольный концерт 
Фото: пресс-служба
На шоу коллектива будет царить угар, от которого содрогнутся стены

The Hatters устроит грандиозный праздник. Большой сольный концерт группы в стиле джипси-панк-рок не обойдется без новых композиций, проверенных хитов, танцев до упаду, ну и, конечно, без сюрпризов.

На шоу будет царить угар, от которого содрогнутся стены. Музыканты приглашают танцевать, веселиться и петь вместе с ними – доказать, что не разучились отрываться по полной за долгие карантинные вечера.

Концерт состоится 9 апреля в Adrenaline Stadium. Зрители его точно не забудут!

Шоу пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Всех гостей убедительно просят соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.

Внимание! Количество билетов строго ограничено. Их можно купить тут.

Для лиц старше 16 лет.

Полина ДОРОЖКИНА

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