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The Hatters устроит грандиозный праздник. Большой сольный концерт группы в стиле джипси-панк-рок не обойдется без новых композиций, проверенных хитов, танцев до упаду, ну и, конечно, без сюрпризов.
На шоу будет царить угар, от которого содрогнутся стены. Музыканты приглашают танцевать, веселиться и петь вместе с ними – доказать, что не разучились отрываться по полной за долгие карантинные вечера.
Концерт состоится 9 апреля в Adrenaline Stadium. Зрители его точно не забудут!
Шоу пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Всех гостей убедительно просят соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.
Внимание! Количество билетов строго ограничено. Их можно купить тут.
Для лиц старше 16 лет.
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