MGZAVREBI представит в Москве свою "Хронологию"

Группа возвращается в столичный Adrenaline Stadiumс новой программой

Весной 2021 года Mgzavrebi представит особую программу "Хронология" – лучшие песни с 2006-го по 2019 год в концертном исполнении. Группа еще ни разу не делала концерты "The Best", а имея за плечами семь альбомов, уже пора бы. Так возникла идея "Хронологии": взять все песни, которые оставили в сердцах большой отпечаток, вспомнить, что было, как было и когда, разложить все по полочкам и рассказать вновь зрителям.

Из всех семи альбомов Mgzavrebi выбрала минимум по две – три песни, которые в разное время, на разных этапах сыграли для группы важную роль. "Хронология" будет последним большим концертом с этими песнями, которым музыканты говорят "спасибо" – осенью 2021 года группа выпустит новый альбом и будет исполнять уже новые песни.

Вокалист группы Гиги Дедаламазишвили говорит об этом так: "Всегда перед новыми альбомами есть этап переосмысления нашего репертуара, нашей группы, нашей дружбы – нашей жизни. И сейчас тоже наступает этот сложный этап: мы начинаем записывать новую пластинку, которая выйдет осенью 2021 года, и пришло время переосмыслить наши предыдущие семь альбомов".

Mgzavrebi – самая известная группа из Грузии, которую полюбили в России, а не влюбиться в их музыку невозможно. Те, кто однажды пришел на ее концерт, в следующий раз обязательно приведут своих родственников и друзей. Да и сами музыканты Mgzavrebi – это близкие друзья, которые знакомы с детства, когда они пели вместе в хоре у мамы Гиги. Их песни очень современные, но уходят корнями в вековые традиции, поэтому они такие теплые и понятные каждому. А любой концерт группы превращается в праздник, который музыканты так легко и просто создают здесь и сейчас, в любом зале.



Mgzavrebi представит свою "Хронологию" 10 апреля в клубе Adrenaline Stadium в Москве.

Билеты в продаже – http://www.mgzavrebi.moscow.

Для лиц старше 16 лет.