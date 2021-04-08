В соборе святых Петра и Павла пройдет концерт "Бах на все времена"

В соборе святых Петра и Павла пройдет концерт "Бах на все времена"
Фото: Пресс-служба
Архитектура мероприятия так же красива и совершенна, как у произведений знаменитого немецкого композитора

В евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве 11 апреля состоится концерт "Бах на все времена". В вечере примет участие лауреат международных конкурсов органист Федор Строганов.

В этом соборе находится один из старейших в России органов – уникальный инструмент конца XIX века знаменитой немецкой фирмы W. Sauer. Музыка великого немецкого мастера на нем всегда звучит особенно. Известный российский органист Федор Строганов собрал в одной программе целую палитру органных шедевров, чтобы слушатели могли погрузиться в огромную вселенную Иоганна Себастьяна Баха. 

Архитектура этого концерта так же красива и совершенна, как архитектура баховских произведений. Изящную внешнюю арку образуют две Токкаты и фуги ре минор. Та, которая для миллионов людей в мире стала символом органной культуры и фигуры Баха, будет завершать программу, а откроет ее другая, получившая название "Дорийская". И если самую знаменитую Токкату и фугу хочется переслушивать, чтобы вновь и вновь переживать сильные эмоции, то "Дорийская" открывает перед внимательным слушателем секреты необычайного мастерства композитора. 

Душа органной музыки Баха – его хоральные прелюдии, красочные музыкальные фрески, в которых оживают главные темы и сюжеты христианского мира. Федор Строганов выбрал три небольших контрастных прелюдии из собрания Шюблера (это отдельные номера из кантат, переработанные Бахом для своего любимого инструмента) и прелюдию "Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ" из "Маленькой органной книжечки", известную в России благодаря саундтреку из фильма Тарковского "Солярис". Для многих именно в этой миниатюре отражен весь космос музыки Баха. 

Еще одну внутреннюю арку образуют два знаменитых сочинения в миноре. Потрясающе трагичная Фантазия и фуга соль минор – редкий случай автобиографического произведения Баха (фантазию он сочинил под впечатлением от смерти своей первой жены). Ей контрастирует танцевальная первая часть Трио-сонаты до минор – тот случай, когда слушатели даже не подозревают, какого мастерства, внимания и феноменальной координации требует от органиста эта изящная музыка. 

Сердце концерта – импровизация. Это искусство на протяжении веков было неотъемлемой частью самой профессии органиста, но в ХХ веке постепенно сходило на нет. Федор Строганов остается одним из немногих российских музыкантов, кто в совершенстве им владеет. 

В программе:
Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)
Токката и фуга ре минор "Дорийская", BWV 538                              
Три хоральные прелюдии из собрания Шюблера 
Kommst Dunun, Jesu, vom Himmelherunter, BWV 650
WernurdenliebenGottläßtwalten, BWV 647
Wachetauf, ruftunsdieStimme, BWV 645
Фантазия и фуга соль минор, BWV 542

Федор Строганов (*1968)
Импровизация

Иоганн Себастьян Бах         
Трио-соната доминор, 1-я часть (Vivace), BWV 526                                      
Хоральная прелюдия Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
Токката и фуга ре минор, BWV 565             

Начало концерта – в 19:00, длительность – 1 час 20 минут

Билеты – https://collegiummusicum.ru/.

Полина ДОРОЖКИНА

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