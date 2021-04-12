Любителям литературы представят трехтомник, составленный и выверенный самим автором, в который вошли стихотворения разных лет

В магазине "МХАТ.Книги" 27 апреля в 17:00 пройдет встреча с поэтом Юрием Кублановским и презентация его трехтомника. Иосиф Бродский писал о Юрии Кублановском: "Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина… Его техническая оснащенность изумительна". А по определению Александра Солженицына, "…поэзии Кублановского свойственны упругость стиха, смелость метафор, живейшее ощущение русского языка, интимная сродненность с историей и не уходящее ощущение бога над нами".

В трехтомник поэта, составленный и выверенный самим автором, вошли стихотворения разных лет – от написанных в студенческие годы до созданных в нынешние дни. В первой книге собраны тексты середины 1960-х – начала 1980-х годов, до эмиграции поэта, распространявшиеся в самиздате.

Вторую книгу составили тексты, написанные в политической эмиграции (1982 – 1990). На Западе стилистика поэта усложняется, расширяется историческая и мировоззренческая тематика. По определению Иосифа Бродского, стихи Кублановского "не поддаются ни тематической, ни жанровой классификации – ход мысли в них всегда предопределен тональностью; о чем бы ни шла речь, читатель имеет дело прежде всего с событием сугубо лирическим".

В третьей книге объединены тексты, написанные поэтом после возвращения на родину. Любителей поэзии приглашают послушать живую легенду современной русской поэзии.