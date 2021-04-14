Вместе эти два цикла исполняли и записывали артисты экстра-класса и лучшие оркестры мира

В соборе святых Петра и Павла 17 апреля пройдет концерт "Времена года": Вивальди – Пьяццолла". В вечере примут участие скрипач-виртуоз Константин Казначеев, органист Иван Царев и Московский струнный оркестр.

Два цикла "Времен года", каждый из которых завоевал огромную популярность во всем мире – эффектное сочетание. Несмотря на свою очевидность, оно не перестает пользоваться успехом. Вместе эти два цикла исполняли и записывали артисты экстра-класса и лучшие оркестры мира.

Это подлинные шедевры, мастерски написанные. Играть и слушать такую музыку – сплошное удовольствие. Многообразие настроений, яркая палитра выразительных красок и виртуозные партии солистов – все это заставляет исполнителей вновь и вновь обращаться к этой музыке, пытаться открыть ее заново.

Звезда этого вечера – Константин Казначеев. Он выступит во главе собственного коллектива – Московского струнного оркестра. Это ансамбль солистов, обладающих не только богатым оркестровым опытом, но и блестящими качествами солистов-ансамблистов. Они прекрасно знают, как играть по непростым, но прекрасным правилам, которые устанавливает в своих концертах Антонио Вивальди. Не менее эффектно играет оркестр "Времена года" Астора Пьяццоллы.

И, конечно, гости вечера услышат легендарный исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов, он был отреставрирован, но сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте яркий молодой органист Иван Царев исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха.

В программе:

Антонио Вивальди (1678 – 1741)

"Времена года", цикл из четырех концертов для скрипки и струнного оркестра

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Хоральная прелюдия Ichrufzudir, HerrJesuChrist, BWV 639

Астор Пьяццолла (1921 -1992)

"Времена года в Буэнос-Айресе"

Начало концерта – в 18:00, длительность – 1 час 30 минут

Билеты - https://collegiummusicum.ru/.