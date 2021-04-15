Виртуозы из России и других европейских стран исполнят сочинения X­ - XIV веков

Средневековая музыка возвращается в Москву. В соборе святых Петра и Павла с 15 по 22 апреля пройдет VII Международный фестиваль Musica Mensurata. Многие произведения прозвучат в нашей стране впервые.

Международный фестиваль Musica Mensurata – уникальный проект, в котором оживает музыка, дошедшая до нас по рукописям почти тысячелетней давности. Он дает возможность услышать сочинения X­ – XIV веков в исполнении музыкантов, специализирующихся на аутентичном исполнительстве, из России и других европейских стран.

Произведения, никогда прежде не звучавшие в нашей стране, исполняются на редких исторических инструментах: виелах, цитоли, ребеке, аль-уде и других. Вокальная музыка звучит на разных старинных языках – от средневековой латыни до галисийского-португальского.

Концерты предыдущих фестивалей нередко повествовали о границах, временных или региональных. Тема этого года посвящена границе между светской и религиозной музыкой. В XIII веке богословы цитировали любовные песни в своих трактатах, а придворные светские жанры использовали церковные песнопения и осмысляли порой даже самые приземленные образы в религиозном контексте. Музыка выстраивала мостик между церковной службой и обычной жизнью.

Фестиваль откроет концерт "Машо. Витри. Де ла Круа", где будет звучать придворная музыка великих французских композиторов Гильома де Машо (ок. 1300 – 1377), Филиппа де Витри (1291 – 1361) и Пьера де ла Круа (ок. 1270 – до 1347), а также самые ранние дошедшие до нас органные произведения из английских и итальянских рукописей XIV – XV веков, обыгрывающие темы этих композиторов.

Второй концерт посвящен музыке государств Пиренейского полуострова XIII – XIV веков, удивительно сплетающей андалусийские, трубадурские и григорианские влияния в один узор. Будет звучать придворная музыка короля Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрого (1221 – 1284) и короля Португалии Диниша I (1261 – 1325).

В Италии 2021-й провозглашен годом Данте Алигьери (1265 – 1321), ему будет посвящен финальный концерт фестиваля. Создатель "Божественной комедии" неоднократно писал о музыке и рассказывал о трубадурах в своих работах. Музыка трех из них – Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля – составит основу заключительной программы.

Каждому из концертов будет предшествовать вступительное слово художественного руководителя фестиваля Данила Рябчикова – крупнейшего российского знатока средневековой музыки, исследователя, просветителя, руководителя Ensemble Labyrinthus и проекта Medievallica. Он расскажет об особенностях музыки, которая будет звучать, о том, как она исполнялась и как воспринималась слушателями XIII – XIV веков.

Программа фестиваля

15 апреля / четверг

Машо. Витри. Де ла Круа.

Французская придворная музыка XIV века

В этом концерте прозвучат мотеты величайших французских композиторов XIV века: Гильома де Машо (ок. 1300 – 1377), Филиппа де Витри (1291 – 1361) и Пьера де ла Круа (ок.1270 – до 1347).

Вместе с этими вокальными многоголосными произведениями полифонического склада прозвучат самые ранние дошедшие до нас органные сочинения из английских и итальянских рукописей XIV и XV веков. Некоторые из них в России услышат впервые.

Ensemble Labyrinthus в составе: Анастасия Бондарева (вокал), Любовь Шаромова (вокал), Наталья Вергей (вокал), Ольга Комок (органетто)

18 апреля / воскресенье, 19:00

Кантиги. Музыка при дворе королей Кастилии и Португалии XIII – XIV веков.

Кантига – тексто-музыкальный песенный жанр Пиренейского полуострова XIII – XIV веков, светский и паралитургический. На концерте прозвучат произведения разных вариантов кантиг: cantasdeamigo Мартима Кодаса (кантиги другу, песнь от лица девушки), cantigasdeamor короля Португалии Диниша I (кантиги любви, написанные от лица мужчины) и cantigasde "Santa Maria" неизвестных авторов (кантиги Деве Марии).

Этот концерт – редкая возможность услышать все виды кантиг в одной программе. Некоторые из них прозвучат в России впервые.

Ensemble Labyrinthus в составе: Анастасия Бондарева (вокал, шифони), Евгений Скурат (вокал), Басем Аль-Ашкар (уд), Александр Горбунов (ребек, виела, гиттерн), Дарья Маглеваная (виела), Данил Рябчиков (цитоль, мавританская гитара)

22 апреля / четверг

Данте и трубадуры

Ensemble Labyrinthus в составе: Варвара Котова(вокал), Любовь Шаромова (вокал), Евгений Скурат (вокал), Александр Горбунов (ребек, виела, гиттерн), Дарья Маглеваная (виела), Данил Рябчиков (цитоль XII века, цитоль XIII века).

