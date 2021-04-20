Опрос от Мамба: что думают мужчины о мифе "40 кошек"

Опубликованы итоги совместного опроса приложения для знакомств Мамба и сервиса помощи бездомным животным Teddy Food. Исследователи рассказали об основных котомифах в сети.

Пользователи приложения Мамба в рамках опроса рассказали, как часто ставят себе в профили фотографии с котами. Удивительно, но такие фото чаще используют мужчины, а женщины крайне редко постят селфи с котом.

И очень зря, так как опрос показал, что абсолютное большинство представителей сильного пола считают фото с котиком "милотой" и готовы "лайкнуть его". Тех, кто считает картинку с домашним пушистиком символом невостребованности женщины, оказалось всего 7%.

Прекрасный пол с удовольствием рассматривает снимки мужчин с котиками (около 25%), треть от всех опрошенных считает, что "мурки" прибавляют мужчинам обаяния, впрочем 36,2% респонденток ответили, что важен мужчина, а не кот.

Результаты опроса говорят о том, что женщинам очень часто нравится обращение "кошечка". Но при условии, что оно исходит из уст близкого человека. Около 66% дам и вовсе ассоциируют себя с той самой кошкой, которая гуляет сама по себе. Всего лишь 10% участниц Мамбы считают, что женщина это не животное.

Мужчинам стоит учесть эту информацию Опрос показал, что около 10% респондентов называют свою собеседницу "кошечка", все остальные считают, что это фривольно.

Добавим, что совместного кота опрошенные пользователи настроены заводить через год знакомства. Ведь это огромная ответственность.

Существует миф, что женщины от безысходных попыток найти вторую половину заводят котов. Но согласно опросу, это далеко не так. Более того, одинокие мужчины заводят котов чаще, чем женщины: 38% против 32%.

В опросе участвовало 5600 мужчин и женщин из 170 городов России, в возрасте от 18 до 45 лет, которые в данный момент находятся в поиске пары. Опрос приурочен к выпуску благотворительных подарков на Мамбе, все средства от продажи которых пойдут в сервис помощи бездомным животным Teddy Food.