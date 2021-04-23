Слушатели могут сравнить два сочинения, написанных на один и тот же праздник, оценить богатство фантазии и глубину религиозно-философской мысли композитора

В соборе святых Петра и Павла 25 апреля пройдет концерт "Все кантаты Баха". В вечере примут участие Екатерина Либерова (сопрано), Анастасия Бондарева (альт), Михаил Нор (тенор), Владимир Красов (бас), Федор Строганов(орган) и ансамбль Collegium Musicum. Художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко.

Collegium Musicum продолжает грандиозный проект, в рамках которого все кантаты Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора с комментариями крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова. Четвертый сезон проекта продолжает тему парных кантат: слушатели могут сравнить два сочинения, написанных на один и тот же праздник, оценить богатство фантазии и глубину религиозно-философской мысли композитора.

Четвертый концерт сезона приходится на время Великого поста, и в центре программы уникальное для наследия Баха сочинение – мотет "Искупи, Всевышний, мои грехи", представляющий собой переработку "Stabat Mater" Перголези. Сочинение итальянского мастера, скоропостижно покинувшего мир в возрасте 26 лет, создано в 1736 году и очень быстро завоевало невероятную популярность в Италии, а затем и других европейских странах. Бах мог познакомиться с ним в Дрездене, где блистала роскошная итальянская оперная труппа.

Баховская версия появилась спустя всего десять лет после премьеры оригинала, в 1746 году, еще до первого немецкого издания шедевра Перголези. Вероятно, это самая первая из множества переработок "Stabat Mater". Но обнаружена она была лишь в ХХ веке: впервые баховский мотет упоминается ровно через 200 лет – в 1946 году, а исполнен и издан он был в 1963 году.

В своей обработке Бах использует немецкое стихотворение "Tilge, Höchster, meine Sünden" ("Искупи, Всевышний, мои грехи") – парафразу 51 (50) псалма, выполненную неизвестным автором как вольная обработка лютеровского текста. Либретто Перголези и Баха сближает скорбное настроение и молитвенный характер: в латинской секвенции мольба обращена к Богоматери, а в мотете раскаяние грешника обращено к Богу. Именно немецкий текст определил драматургию нового варианта, стал импульсом для музыкальных преобразований и является самой сущностью баховской обработки.

Мотет Баха мог исполняться в любой день церковного года, хотя его содержание как нельзя лучше подходит ко времени Великого поста, так же, как "Stabat Mater", чей текст повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа. "Искупи, Всевышний, мои грехи" – покаянный псалом, поэтому в пару к нему авторы цикла выбрали две небольших покаянных кантаты: № 25 "Нет здравия в плоти моей", впервые исполненную в 1723 году на 14-е воскресение по Троице, и № 135 "Ах, Господи, меня, бедного грешника", прозвучавшую годом позже на 3-е воскресенье по Троице.

Просветительская основа концертных программ заключается в выступлении перед каждым концертом Романа Насонова – одного из лучших в России специалистов по эпохе барокко, доцента Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Слушатели получают уникальную возможность воспринимать музыку Баха с предельно близкой стилистически достоверной дистанции: кантаты звучат в аутентичных акустических условиях неоготической архитектуры; в исполнении кантат использованы музыкальные инструменты, созданные по образцам инструментов баховской эпохи, а вокальную партитуру исполняют специально обученные певцы, специализирующиеся на исполнении музыки эпохи барокко.

В программе:

Кантата № 25 "EsistnichtsGesundesanmeinemLeibe" ("Нет здравия в плоти моей")

Кантата № 135 "AchHerr, micharmenSünder" ("Ах, Господи, меня, бедного грешника")

Мотет "Tilge, Höchster, meineSünden" ("Искупи, Всевышний, мои грехи"), BWV1083

Билеты – https://collegiummusicum.ru/.