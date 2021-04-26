На 43-м ММКФ состоится премьера фильма "Beethoven by Digital Orchestra"

На 43-м ММКФ состоится премьера фильма "Beethoven by Digital Orchestra"
Фото: Евгений Евтюхов
В картине прозвучат записи девяти симфоний известного композитора

В Центральном доме кино в Москве 29 апреля ожидается специальное событие 43-го Московского международного кинофестиваля. Состоится премьера фильма "Beethoven by Digital Orchestra".

Это картина-размышление о музыке Людвига ван Бетховена. В нее включены записи девяти симфоний в Петербурге и Берлине, хореографические и сценические эксперименты, снятые в Москве, современные стихи, которым еще предстоит проверка временем и вечная музыка.

В наших сердцах 2020-й останется временем растерянности и потерь. В год 250-летия Людвига ван Бетховена, локдауна и новой реальности российский дирижер Михаил Голиков запустил амбициозный проект, собрав лучших музыкантов современности из Москвы, Петербурга и Берлина.

Фото: Дмитрий Веселов

Digital Orchestaby Golikov – это не музыкальный коллектив в привычном понимании, а сообщество единомышленников, к которому подключались участники, чтобы совместно переосмыслять музыку, экспериментировать, осваивать новые локации и форматы сотворчества. Первым проектом Digital Orchesta стали записи всех девяти симфоний Бетховена в необычных локациях Санкт-Петербурга: Российский этнографический музей, Петропавловская крепость, Анненкирхе, Музей Street-Art, трамвайное депо, Витебский вокзал, небоскреб "Лахта-центр".

В съемках приняли участие ведущие музыканты Большого, Мариинского и Михайловского театров, Симфонического оркестра Ленинградской области, музыканты Российского национального оркестра, заслуженного коллектива России – Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Национального филармонического оркестра России, Международного симфонического оркестра "Таврический". А также солисты из Москвы и Санкт-Петербурга: знаменитая российская скрипачка Елена Ревич, многократный лауреат международных конкурсов Александр Рамм, солист Гамбургской государственной оперы Владимир Байков, китайская скрипачка Чжен Мин Мин и многие другие.

Девятая симфония преодолела закрытые границы и объединила российских музыкантов с немецкими. Солисты и артисты ведущих хоров Берлина (Rundfunk chor Berlin, RIAS Kammer chor Berlin) исполнили гимн-призыв к человечеству "Обнимитесь миллионы".

Фото: Ирина Истомина

Премьерный фильм "Beethoven by Digital Orchestra" – это продолжение рефлексии на музыку Бетховена современных поэтов, хореографа Владимира Варнавы, актеров Школы-студии МХАТ. В Digital Orchestra говорят, что создали этот фильм, построенный на синтезе искусств, сплетении эпох – звуков прошлого, слов настоящего и движений будущего. Он адресован тем, кто ищет ответы на вечные вопросы бытия. Ведь "там, где кончаются слова, начинается музыка".

В четверг, 29 апреля, сообщество музыкантов, художников, поэтов и актеров ждет первых зрителей на закрытом премьерном показе фильма в Центральном Доме кино в 18:30. Встречать гостей, конечно, будут музыкой, которую исполнят солисты Digital Orchesta by Golikov. Специальные гости – маэстро Михаил Голиков, хореограф Владимир Варнава, актеры и музыканты, создавшие фильм.

Начало показа – в 19:30.

Адрес Центрального дома кино: ул. Васильевская, д. 13.

Подробная информация на сайте https://digital-orchestra.com.

Полина ДОРОЖКИНА

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