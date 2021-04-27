В Школе современной пьесы устроят "Татьянин вечер"

В Школе современной пьесы устроят "Татьянин вечер"
Фото: пресс-служба
На мероприятии звезда театра и кино расскажет о своем пути, нынешних работах и не только, а также споет

Московский театр "Школа современной пьесы" 29 апреля приглашает на творческую встречу с народной артисткой России Татьяной Васильевой. Знаменитость станет главной в уникальной программе "Татьянин вечер" на сцене "Эрмитаж".

Известная актриса сыграла около сотни ролей в кино, на ее счету множество ярких работ в театре. Она нечасто выступает с творческими вечерами, но каждый ее выход на такой разговор со зрителями становится событием.

Васильева откровенно отвечает на вопросы участников встреч, рассказывает истории из личной жизни. Вспоминает смешные и порой курьезные случаи со съемочной площадки и театральных подмостков.

Фото: пресс-служба

На этот раз Татьяна Григорьевна обещает рассказать о своем пути, нынешних работах в кино, театре, на телевидении, смешные истории, байки. Также она собирается поделиться опытом работы с замечательными партнерами, режиссерами, драматургами и даже спеть.

В вечере принимает участие народный артист России, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

Полина ДОРОЖКИНА

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