В Соборе святых Петра и Павла прозвучит "Органная месса" Баха

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В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 2 мая известный российский органист, клавесинист и педагог Алексей
Шевченко, один из самых ярких представителей современной органной школы России, исполнит на историческом органе собораодно из самых грандиозных сочинений,
созданных когда-либо для органа, – "Органную мессу" Иоганна Себастьяна Баха.
Так принято называть третью часть "Клавирных упражнений" немецкого композитора. Она была создана в период его творческого расцвета, Бах придавал ей особое значение: это первое органное сочинение, опубликованное при жизни маэстро.
"Органная месса" написана к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером и торжественной службы в церкви святого Фомы 25 мая 1539 года на праздник святой Троицы. Она содержит обработки хоральных песнопений протестантского богослужения.
Своей структурой "Органная месса" напоминает Катехизис Лютера, состоящий из двух частей: в Большом катехизисе излагаются догматы веры, а Малый катехизис обращен к детям и простому люду. Соответственно и каждый хоральный напев в баховском цикле (за исключением Allein Gottinder Höh’ sei Ehr’) представлен в двух версиях: пространной – где автор использует все ресурсы органа, включая педальную клавиатуру, и небольшой – мануальной. Именно благодаря особенностям структуры, третью часть Клавирных упражнений называют "Органной мессой".
Хоральные обработки обрамляются Прелюдией и фугой ми-бемоль мажор (BWV 552). В этом двухчастном цикле большинство специалистов усматривают связь с образом Святой Троицы.
Исследователь творчества немецкого мастера Ф. Шпитта справедливо заметил, что по завершении третьей части Клавирных упражнений "Бах счел, что труд его жизни в области органных хоралов, в основном, завершен. С той поры и до своей смерти он собирал свои старые работы и перерабатывал их, новой же музыки написал немного". Лишь один этот факт многое говорит о том, какое значение третья часть Клавирных упражнений играла в творчестве Иоганна Себастьяна Баха.
В программе:
И. С. Бах (1685 – 1750)
"Органная месса"
третья часть Клавирных упражнений
Прелюдия ми-бемоль мажор, BWV 552/1
Хоральные обработки, BWV 669-689:
Фуга ми-бемоль мажор, BWV 552/2
Начало – в 19:00.
Билеты: – https://collegiummusicum.ru/
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