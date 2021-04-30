В Соборе святых Петра и Павла прозвучит "Органная месса" Баха

В Соборе святых Петра и Павла прозвучит "Органная месса" Баха
Фото: пресс-служба
Это первое органное сочинение, опубликованное при жизни известного композитора

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 2 мая  известный российский органист, клавесинист и педагог Алексей Шевченко, один из самых ярких представителей современной органной школы России, исполнит на историческом органе собораодно из самых грандиозных сочинений, созданных когда-либо для органа, – "Органную мессу" Иоганна Себастьяна Баха.

Так принято называть третью часть "Клавирных упражнений" немецкого композитора. Она была создана в период его творческого расцвета, Бах придавал ей особое значение: это первое органное сочинение, опубликованное при жизни маэстро.

"Органная месса" написана к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером и торжественной службы в церкви святого Фомы 25 мая 1539 года на праздник святой Троицы. Она содержит обработки хоральных песнопений протестантского богослужения.

Фото: пресс-служба

Своей структурой "Органная месса" напоминает Катехизис Лютера, состоящий из двух частей: в Большом катехизисе излагаются догматы веры, а Малый катехизис обращен к детям и простому люду. Соответственно и каждый хоральный напев в баховском цикле (за исключением Allein Gottinder Höh’ sei Ehr’) представлен в двух версиях: пространной – где автор использует все ресурсы органа, включая педальную клавиатуру, и небольшой – мануальной. Именно благодаря особенностям структуры, третью часть Клавирных упражнений называют "Органной мессой".

Хоральные обработки обрамляются Прелюдией и фугой ми-бемоль мажор (BWV 552). В этом двухчастном цикле большинство специалистов усматривают связь с образом Святой Троицы.

Исследователь творчества немецкого мастера Ф. Шпитта справедливо заметил, что по завершении третьей части Клавирных упражнений "Бах счел, что труд его жизни в области органных хоралов, в основном, завершен. С той поры и до своей смерти он собирал свои старые работы и перерабатывал их, новой же музыки написал немного". Лишь один этот факт многое говорит о том, какое значение третья часть Клавирных упражнений играла в творчестве Иоганна Себастьяна Баха.

Фото: пресс-служба

В программе:

И. С. Бах (1685 – 1750)

"Органная месса"

третья часть Клавирных упражнений

Прелюдия ми-бемоль мажор, BWV 552/1

Хоральные обработки, BWV 669-689:

Фуга ми-бемоль мажор, BWV 552/2

Начало – в 19:00.

Билеты: – https://collegiummusicum.ru/

Полина ДОРОЖКИНА

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