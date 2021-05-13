Слушатели насладятся музыкой композиторов прошлых веков и приятным сюрпризом от московского органиста

В Соборе святых Петра и Павла 15 мая пройдет концерт фонда Collegium Musicum "Времена года: Вивальди, Строганов, Пьяццолла". В нем примут участие лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Федор Строганов (орган) и Московский струнный оркестр.

"Времена года" Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы – два взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Цикл первого – и философское размышление, и великолепный иллюстрированный "календарь", и "обзорная экскурсия" по четырем регионам Италии. "Времена года в Буэнос-Айресе" второго – лирическая сюита о чувствах маленького человека в большом городе.

При жизни Астора Пьяццолы это произведение чаще всего звучало в исполнении его Квинтета, где сам композитор солировал на бандонеоне в сопровождении струнных инструментов. За полвека было создано множество версий этого цикла для разных инструментов.

В Соборе святых Петра и Павла прозвучит аранжировка Константина Казначеева – эксклюзивная версия, написанная специально для музыкантов его коллектива. Несмотря на иной инструментальный состав, эта версия максимально близка к оригиналу.

Также в этот вечер слушателей ждет сюрприз – еще один цикл "Времена года". Он сочинен московским органистом и композитором Федором Строгановым, которого с Вивальди роднит умение писать вдохновенные и запоминающиеся мелодии, а с Пьяццоллой – ощущение пульса нашего времени.

"Времена года" Строганова были написаны для ансамбля "Барокко", а затем по просьбе Константина Казначеева появилось переложение для его оркестра. Взявшись за эту тему, композитор хотел изобрести что-то новое, открыть новые грани каждого времени года, которых нет ни у Вивальди, ни у Пьяццоллы.

Так появились картины русской природы и жизни. "Весна" – это ледоход; "Лето" – летний вечер в теплой компании; "Осень" – дождливый день, время, когда в поисках красоты хочется куда-нибудь пойти – например, в музей; "Зима" – морозные узоры на стекле и игра в снежки.

И, конечно, вы услышите легендарный исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был отреставрирован, но сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте органист и композитор Федор Строганов исполнит один из шедевров Иоганна Себастьяна Баха.

В программе:

Антонио Вивальди (1678 – 1741)

"Времена года", цикл концертов для скрипки и струнного оркестра

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Токката, Адажио и фуга до мажор, BWV 564

Федор Строганов (*1968)

"Времена года"

Астор Пьяццолла (1921 – 1992)

"Времена года в Буэнос-Айресе"

Начало концерта – в 18:00, длительность – 1 час 30 минут

Билеты – https://collegiummusicum.ru/.