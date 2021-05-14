Мини-печь Starwind SMO2001 – отличная альтернатива стационарной духовке

Мини-печь Starwind SMO2001 – отличная альтернатива стационарной духовке
Фото: Пресс-служба
Небольшой агрегат можно взять с собой на дачу

Мини-печь Starwind SMO2001 – настоящая находка для любителей провести время в загородном доме. Мало кто из россиян оборудуют дачи полноценными плитами с духовыми шкафами. Однако за городом тоже хочется пообедать ароматной курочкой с румяной корочкой или испечь пирог. В таком случае приобретения мини-печи решит все вопросы. Компактный прибор можно с легкостью взять с собой и установить на даче.

Также такая печка – отличное решение для малогабаритных кухонь, где ставить полноценную плиту нерационально. Starwind без проблем справится с приготовлением горячего ужина для небольшой семьи.

Мощность в 1300 Вт обеспечивает разогрев внутри печки от 90 до 230 градусов. Механическое управление и удобная панель позволят быстро выставить нужный режим и приготовить любимое блюдо.

В мини-печке с легкостью можно испечь пирог, приготовить ароматную пиццу или воздушное безе на десерт. Техника оборудована грилем, на котором отлично получится запеченное мясо или курица.

Внутренний объем печи – 18 литров. Специальное покрытие позволяет с легкостью очищать стенки от капель жира и других загрязнений.

Для любителей экспериментировать на кухне и готовить настоящие произведения кулинарного искусства разработчики подготовили три режима нагрева: верхний, нижний и одновременный. Также с печкой вы получите съемную решетку и противень.

Управлять мини-печью очень удобно – она оснащена таймером, который отключит нагрев по истечении установленного времени и не позволит сытному обеду пригореть.

Ольга ФЕДОРОВА

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