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Мини-печь Starwind SMO2001 – настоящая находка для любителей провести
время в загородном доме. Мало кто из россиян оборудуют дачи полноценными
плитами с духовыми шкафами. Однако за городом тоже хочется пообедать ароматной
курочкой с румяной корочкой или испечь пирог. В таком случае приобретения мини-печи
решит все вопросы. Компактный прибор можно с легкостью взять с собой и
установить на даче.
Также такая печка – отличное решение для малогабаритных кухонь, где ставить полноценную плиту нерационально. Starwind без проблем справится с приготовлением горячего ужина для небольшой семьи.
Мощность в 1300 Вт обеспечивает разогрев внутри печки от 90 до 230 градусов. Механическое управление и удобная панель позволят быстро выставить нужный режим и приготовить любимое блюдо.
В мини-печке с легкостью можно испечь пирог, приготовить ароматную пиццу или воздушное безе на десерт. Техника оборудована грилем, на котором отлично получится запеченное мясо или курица.
Внутренний объем печи – 18 литров. Специальное покрытие позволяет с легкостью очищать стенки от капель жира и других загрязнений.
Для любителей экспериментировать на кухне и готовить настоящие произведения кулинарного искусства разработчики подготовили три режима нагрева: верхний, нижний и одновременный. Также с печкой вы получите съемную решетку и противень.
Управлять мини-печью очень удобно – она оснащена таймером, который отключит нагрев по истечении установленного времени и не позволит сытному обеду пригореть.
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