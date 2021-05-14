Какие футболки в тренде этим летом

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Эксперты мужской моды бренда Kanzler представили
новую коллекцию футболок на весенне-летний сезон 2021 года и рассказали о том,
какие тренды в этом сегменте популярной одежды для сильного пола играют
наиболее значимую роль, и на что стоит обратить внимание при выборе модели сегодня.
Независимо от выбранного образа, будь то строгий стиль для офиса или casual look для прогулок по городу, футболки в жаркое время года носят практически все – с брюками, шортами, джинсами, даже пиджаками.
При этом футболка может быть как главным акцентом образа, так и сочетаться с другими элементами гардероба. Самым популярным материалом для этой одежды остается хлопок, чистый или с умеренным добавлением синтетики. Шелковые и атласные футболки – более экзотичный вариант.
Белые и черные мужские футболки "под пиджак" – это тренд, проверенный десятилетиями. Замена привычной для строгого стиля рубашки на футболку добавляет неформальности и свободы. К тому же летом качественную хлопковую футболку носить комфортнее, чем рубашку с рукавом.
К "классике" в этом сезоне добавились темно-синие и красные футболки, которые можно надевать как самостоятельно, так и в сочетании с чем-либо.
Мода циклична, и тренды в категории футболок летом 2021 года это подтверждают. Наряду с однотонной классикой мужчины все чаще надевают броские и яркие приталенные футболки, а также футболки с большим V-образным вырезом.
Некоторые оттенки повторяют моду второй половины прошлого века, которая не признавала скучных цветов – такие модели могут быть и светло-розовыми, и лиловыми, и персиковыми.
Полосатые, светло-голубые и белые футболки, а также всевозможные поло – это дань "морскому" тренду. Такие футболки будут уместно смотреться и с льняными брюками и особенно с темно-синим пиджаком, во время прогулок по набережной или для визита в курортный ресторан. Футболки "под тельняшку" тоже на пике популярности.
Антиподом приталенных футболок, подчеркивающих рельеф торса, стали оверсайз-модели, которые ставят на первое место комфорт. Большие размеры, свободный крой, большой вырез – такие футболки будут уместно смотреться как с "бермудами", так и с джинсами.
Футболки с надписями, орнаментами, фото и рисунками популярны, как и всегда. Среди наиболее заметных трендов стоит отметить черно-белые фото, автомобильную тематику, геометрические абстракции, яркие "пляжные" принты на черном или белом фоне, "выстиранные" принты и футболки в стиле гранж.
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