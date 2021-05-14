Какие футболки в тренде этим летом

Советы от стилистов бренда Kanzler

Эксперты мужской моды бренда Kanzler представили новую коллекцию футболок на весенне-летний сезон 2021 года и рассказали о том, какие тренды в этом сегменте популярной одежды для сильного пола играют наиболее значимую роль, и на что стоит обратить внимание при выборе модели сегодня.



Футболки – самый востребованный элемент гардероба

Независимо от выбранного образа, будь то строгий стиль для офиса или casual look для прогулок по городу, футболки в жаркое время года носят практически все – с брюками, шортами, джинсами, даже пиджаками.

При этом футболка может быть как главным акцентом образа, так и сочетаться с другими элементами гардероба. Самым популярным материалом для этой одежды остается хлопок, чистый или с умеренным добавлением синтетики. Шелковые и атласные футболки – более экзотичный вариант.

Однотонная классика

Белые и черные мужские футболки "под пиджак" – это тренд, проверенный десятилетиями. Замена привычной для строгого стиля рубашки на футболку добавляет неформальности и свободы. К тому же летом качественную хлопковую футболку носить комфортнее, чем рубашку с рукавом.

К "классике" в этом сезоне добавились темно-синие и красные футболки, которые можно надевать как самостоятельно, так и в сочетании с чем-либо.

Мода из 70-х и 80-х

Мода циклична, и тренды в категории футболок летом 2021 года это подтверждают. Наряду с однотонной классикой мужчины все чаще надевают броские и яркие приталенные футболки, а также футболки с большим V-образным вырезом.

Некоторые оттенки повторяют моду второй половины прошлого века, которая не признавала скучных цветов – такие модели могут быть и светло-розовыми, и лиловыми, и персиковыми.

Морская тематика

Полосатые, светло-голубые и белые футболки, а также всевозможные поло – это дань "морскому" тренду. Такие футболки будут уместно смотреться и с льняными брюками и особенно с темно-синим пиджаком, во время прогулок по набережной или для визита в курортный ресторан. Футболки "под тельняшку" тоже на пике популярности.

Оверсайз

Антиподом приталенных футболок, подчеркивающих рельеф торса, стали оверсайз-модели, которые ставят на первое место комфорт. Большие размеры, свободный крой, большой вырез – такие футболки будут уместно смотреться как с "бермудами", так и с джинсами.

Принты

Футболки с надписями, орнаментами, фото и рисунками популярны, как и всегда. Среди наиболее заметных трендов стоит отметить черно-белые фото, автомобильную тематику, геометрические абстракции, яркие "пляжные" принты на черном или белом фоне, "выстиранные" принты и футболки в стиле гранж.