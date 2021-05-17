Посетители увидят 100 пластинатов человеческих тел и отдельных органов, сохраненных с помощью уникального метода

В марте на ВДНХ состоялось открытие российской экспозиции анатомической выставки "Body Worlds. Цикл жизни". Это одна и самых необычных выставок последнего времени.

Посетители увидят более 100 пластинатов человеческих тел и отдельных органов, сохраненных с помощью уникального метода. Его изобрел доктор Гюнтер фон Хагенс (Гейдельберг, ФРГ) в 1977 году.

Благодаря данному методу бальзамирования – пластинации – возможно представить тело изнутри более увлекательным и эстетичным образом. Тела, сохраненные методом пластинации, – это пособие по анатомии в 3D-формате. Пластинированные образцы расскажут о структурах человеческого тела и их функциях.

Выставка будет интересна как профессиональной аудитории – представителям сферы наук, в том числе и медицины, – так и продвинутым горожанам, а также гостям столицы: блогерам, актерам, представителям творческих профессий, студентам и школьникам.

"Выставка Body Worlds превзошла даже все мои самые смелые ожидания и предположения! Эта выставка, по моему мнению, является событием мировоззренческого характера и кроме познавательного эффекта может достичь просветительских результатов, что, впрочем, во многом зависит от уровня образованности и общего уровня культуры каждого посетителя. Выставка выполнена на самом высочайшем уровне выставочной современной деятельности: визуализация телесной оболочки, организация выставочного пространства, интерактивное взаимодействие. Повышает не только уровень физиологических знаний, но и культурный уровень. Это мероприятие по формированию истинных ценностей", – поделилась впечатлением посетитель выставки Александра Гридчина, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры Государственного управления и права Московского Политехнического университета, действительный член Академии Военных наук, общественный советник города Москвы.

Доктор политических наук, профессор РГГУ Николай Медушевский прокомментировал: "Кроме того, значение выставки крайне велико и с точки зрения повышения престижа медицинских профессий, так как Body Worlds дает реальную возможность молодым людям увидеть и осознать уязвимость человеческого организма перед многочисленными физиологическими вызовами. Выставка Body Worlds предстает перед нами как определенный вызов, направленный на критическое осмысления себя. Увидев ее экспонаты, каждый из нас должен задаться вопросом о том, достоин ли он в его физическом теле быть носителем образа творца, части высокого разума, проводить в мир какие-либо идеи и планы, если его физическая сущность обременена пороком".

Посетители смогут глубже окунуться в мир анатомии с помощью бесплатного аудиогида на русском и английском языках. Для этого нужно отсканировать QR-код рядом с экспонатом.

Миссия выставки – показать сложную, увлекательную и невероятно красивую анатомию человеческого тела. Она является ключевой для авторов Body Worlds.

Время работы выставки :

Понедельник – пятница с 10:00 до 21:00.

В субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

Рекомендуемый возрастной ценз 18+. Дети в возрасте от 12 до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослого законного представителя (результаты экспертизы - https://bodyworlds.moscow/ru/presse/zaklyuchenie-eksperta ).

Билеты можно приобрести в кассе выставки по адресу: г. Москва, ВДНХ, павильон №21, а также на сайте http://bodyworlds.moscow/. Купить можно индивидуальные и групповые билеты. Отдельно можно записаться на экскурсии. Контактный телефон: +7 (499) 643-82-38

Справка

Выставка Body Worlds начала свою работу в 1995 году в Токио. Именно там она была впервые представлена ее авторами – докторами Гюнтером фон Хагенсом и Анжелиной Уолли. Всего за время работы экспозиции было проведено 223 выставки, посетителями стали 51 миллион 385 тысяч человек.

