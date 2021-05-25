Став участником программы лояльности, можно платить меньше за билеты

Исследовать ВДНХ можно до бесконечности, тем более, что там постоянно появляется что-то новое, и афиша не перестает радовать увлекательными событиями. Для тех, кто планирует бывать на главной выставке страны почаще, не так давно появилась своя система привилегий.

Став участником программы лояльности, можно сразу получить скидку 5% на всех дружественных площадках при покупке билетов на сайте vdnh.ru. А по мере приобретения новых ее процент будет расти.

В числе партнеров – уже 16 площадок на самой ВДНХ и несколько других туристических и досуговых сервисов. При этом список будет постоянно пополняться. Подробности о том, как все устроено, можно узнать далее.

Что такое программа лояльности от ВДНХ и как стать ее участником



Это программа для всех любителей музеев, мастер-классов, интересных прогулок всей семьей и спортивных развлечений. "Друзьями" выставки уже стали более 10 тысяч человек. Присоединиться к ним можно на официальном сайте ВДНХ или при совершении покупок в ее инфоцентрах.

Для этого понадобится заполнить небольшую анкету. Полученная после этого виртуальная или пластиковая карта дает базовую скидку 5% при покупке билетов на всех партнерских площадках. Эта карта – накопительная: чем больше будет потрачено, тем выше скидка. Кроме того, она еще и бессрочная – накопления не сгорят по истечении года, пяти лет и т.д.

Какие скидки предусмотрены



Изначально – 5%. Как только сумма совершенных покупок превысит 10 тыс. руб., статус карты поменяется на "Серебряный", и скидка вырастет до 10%. Приобретя билеты и товары более чем на 30 тыс. руб., можно получить статус "Золотой" и уже довольно весомую скидку в 20%. Проверить баланс своей карты вы можете в любой момент на сайте программы -https://vdnh.ru/visitors/loyalty/?utm_source=button&utm_medium=banner&utm_campaign=vd или в кассах площадок ВДНХ.

Где на ВДНХ можно получить скидки



В списке партнеров программы – самые популярные места на выставке. Они охватывают широкий спектр тем и активностей, среди которых вы наверняка найдете что-то для себя. Это центр "Космонавтика и авиация", он же павильон "Космос", с уникальной интерактивной экспозицией по истории космонавтики. Еще Центр славянской письменности "Слово" в красивейшем павильоне "Украина", где можно совершить путешествие в мир алфавита, различных форм языка и письменности от древних манускриптов до мессенджеров.

Кроме того, это парк "Россия – моя история", рассказывающий о тысячелетней истории нашей страны с помощью мультимедийных технологий. А также открытый в прошлом году Музей ВДНХ, целиком посвященный выставке, музей внутри макета легендарного орбитального корабля "Буран БТС-001" и столь любимая школьниками "Робостанция".

Ряд участников приглашают на творческие и ремесленные мастер-классы: Мастерская и школа стекла, мануфактура "Дымов Керамика" и мастерская елочных игрушек Christmas Art. Многие площадки идеально подходят для культурного досуга с маленькими детьми – Театр сказок, Музей кукол, Союзмультпарк.

Музей оптических иллюзий точно понравится любителям необычных фотографий, а визит на Городскую ферму подарит отличный эковыходной для всей семьи. Для любителей активного досуга припасли скидки на вход в скалолазный центр Big Wall и веревочный парк Sky Town, а кроме того, "друзья ВДНХ" смогут с выгодой смотреть 3D-фильмы с полным погружением в VR-кинотеатре 360MAX.

Где еще работает программа лояльности ВДНХ



"Друзья ВДНХ" могут получать приятные скидки и за пределами выставки, причем число таких мест будет постоянно расти. К программе уже подключились Московская канатная дорога, организаторы автобусных туров City Sightseeing, смотровая площадка PANORAMA360 в бизнес-центре "Москва-Сити" и компания "Орфео", производящая аудиогиды для музеев и выставок.

Актуальный список площадок, где действуют скидки от ВДНХ, и другие подробности о программе лояльности уточняйте на ее официальнойстранице – https://vdnh.ru/visitors/loyalty/.



